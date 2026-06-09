¿Otra vez un polvorín en Edomex?; reportan explosión en Huixquilucan

Reportan la explosión de un presunto polvorín clandestino en la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco en Huixquilucan, Estado de México. El momento del estallido quedó captado en video. Hasta el momento no hay un reporte oficial, pero se habla de al menos un lesionado.

Usuarios en redes sociales, señalan que también habría sido una explosión por fuga de gas. Serán las autoridades quienes determinen qué ocurrió exactamente en la zona.

Reportan una persona lesionada por explosión de polvorín en Santa Cruz Ayotuxco, paraje El Ocote. Algunas fuentes mencionan que fue una explosión de gas.#Huixquilucan pic.twitter.com/Csw8CsAqnw — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) June 9, 2026

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