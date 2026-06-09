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¿Otra vez un polvorín en Edomex?; reportan explosión en Huixquilucan

Captan en video la explosión de un presunto polvorín en Huixquilucan, Estado de México; se habla de al menos una persona lesionada.

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Explosión de polvorín en Huixquilucan, Estado de México|Vamos Huixquilucan

Escrito por: Oscar Morales

Reportan la explosión de un presunto polvorín clandestino en la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco en Huixquilucan, Estado de México. El momento del estallido quedó captado en video. Hasta el momento no hay un reporte oficial, pero se habla de al menos un lesionado.

Usuarios en redes sociales, señalan que también habría sido una explosión por fuga de gas. Serán las autoridades quienes determinen qué ocurrió exactamente en la zona.

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