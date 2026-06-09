Balean a expresidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, en Chiapas; herido, manejó hasta el hospital

Fue durante la mañana de este martes 9 de junio que el expresidente municipal de Salto de Agua, Chiapas, Román Mena de la Cruz, fue interceptado por grupos armados y baleado.

El exedil del municipio se encontraba manejando su camioneta cuando los sujetos lo arribaron y le dispararon en varias ocasiones.

El exedil de Salto de Agua, Chiapas, Román Mena de la Cruz, fue baleado cuando se trasladaba por la comunidad de Cerro Norte.



Mena quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital General de Palenque, donde permanece en estado crítico.



La Fiscalía de Chiapas ya investiga… pic.twitter.com/jyW38oQKga — Irving (@IrvingPineda) June 9, 2026

Así fue el atentado en contra del expresidente de Salto de Agua

Los hechos fueron durante las primeras horas de este martes, cuando Román Mena de la Cruz manejaba su coche particular y el grupo de delincuentes lo interceptó y le disparó para luego darse a la fuga.

Los sujetos no se percataron si el expresidente seguía con vida o no.

Exalcalde maneja herido de bala al hospital

A pesar de recibir varios impactos de bala en el cuerpo y encontrarse herido tras la agresión en su contra, el exalcalde tuvo que reaccionar para salvar su propia vida.

Tomó de nuevo el control de su coche y manejó por sus propios medios hasta llegar al Hospital General de Palenque, donde solicitó atención médica.

Cuál es el estado de salud del expresidente

Personal del hospital de Palenque informó que, a pesar de los múltiples impactos, el exalcalde logró llegar a tiempo al centro médico, donde se le atendió inmediatamente.

Por ahora, Mena de la Cruz se encuentra hospitalizado, estable y fuera de cualquier peligro.

Fiscalía de Chiapas inicia las carpetas de investigación

Elementos de la policía y personal especializado acudieron al lugar de los hechos para hacer el levantamiento correspondiente de pruebas e iniciar con las investigaciones.

La Fiscalía del Estado de Chiapas comentó que ya comenzaron a indagar qué sucedió, específicamente qué fue lo que causó que lo atacaran a balazos.

📢 Ellos, ¿nos representan? 🙄



En plena transmisión #EnVivo, Román Mena de la Cruz, alcalde de Salto del Agua, #Chiapas, agredió a un periodista que intentaba realizar una entrevista al "flamante" funcionario sobre la retención del tesorero municipal. #Mexico 😡💢 pic.twitter.com/peopH94qji — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) November 29, 2023

Quién es Román Mena de la Cruz

Román Mena de la Cruz tiene una trayectoria política reciente en la región de la zona norte de Chiapas.

El funcionario fungió como presidente municipal de Salto de Agua durante el periodo constitucional que abarca los años de 2021 a 2024.

El cargo lo obtuvo después de ganar las elecciones locales bajo las siglas del partido político regional Podemos Mover a Chiapas, fundado en el año 2014.

Mena de la Cruz tuvo un encuentro violento con la prensa en 2023 cuando supuestamente habría golpeado a un reportero.