Se quedaron dormidos: hallan sin vida a pareja desaparecida dentro de un auto en Hermosillo, Sonora

La búsqueda terminó para una pareja que había sido reportada como desaparecida, luego de que sus cuerpos fueran encontrados al interior de un auto estacionado al poniente de Hermosillo, Sonora.

Primeros reportes señalan que los jóvenes murieron a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, cuando por error se quedaran dormidos en el vehículo.

Pareja muere por intoxicación de monóxido en Hermosillo, Sonora

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, las víctimas fueron identificadas como Damaris Jaqueline “N” y Jhonatan Zahid “N”, quienes contaban con fichas de búsqueda activas.

Al inspeccionar la unidad, los peritos encontraron los cuerpos de ambos en el asiento trasero, aunque por el calor ya estaban en avanzado estado de descomposición y ninguno presentaba huellas de violencia.

En el lugar también fueron asegurados teléfonos celulares, bolsos, carteras e identificaciones, elementos que contribuyeron a confirmar la identidad de las víctimas.

Además, en el asiento delantero izquierdo se localizó una bolsa de plástico con características similares a la marihuana, por lo que las autoridades iniciaron una investigación.

Investigan intoxicación por monóxido de carbono en Hermosillo

La investigación apunta a que la causa de muerte se debió a intoxicación por monóxido de carbono, ya que personal de Servicios Periciales detectó que el switch del automóvil permanecía en posición de encendido y con las llaves colocadas.

Asimismo, la perilla del aire acondicionado se encontraba activada en nivel cuatro, a pesar de que la batería estaba completamente descargada.

Esto indica que el sistema estuvo funcionando durante varias horas, pero como los jóvenes se quedaron dormidos difícilmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando.

Como parte de la investigación, la FGJES reveló que al interior se encontró ropa y que la pareja se encontraba en la parte trasera del vehículo en un momento de intimidad.

De esta forma, la hipótesis establece que ambos se quedaron dormidos con el motor y el aire acondicionado en marcha, lo que provocó una letal acumulación e inhalación de monóxido de carbono.

¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es peligroso?

El monóxido de carbono (CO) es un gas que no tiene color, olor ni sabor, por lo que resulta prácticamente imposible detectarlo sin equipos especializados.

Este se genera cuando materiales como gasolina, gas, carbón, madera o petróleo se queman de forma incompleta. Al ser inhalado, entra a los pulmones y pasa al torrente sanguíneo, donde desplaza al oxígeno que necesitan los órganos para funcionar correctamente.

Al estar expuesto a concentraciones tan elevadas puede provocar mareos, dolor de cabeza, pérdida del conocimiento y, en casos severos, la muerte en cuestión de minutos.

