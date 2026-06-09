Alerta en Estados Unidos: gusano barrenador suma cinco casos y activa nuevas medidas de emergencia

Casos de gusano barrenador en Estados Unidos aumenta y enciende las alarmas. El lunes 8 de junio el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció nuevas medidas emergentes tras la confirmación de tres nuevos casos activos, suman a un perro, una cabra y un becerro, por lo que, el número total de estos incidentes subió a cinco en el país.

La detección de nuevos contagios provocó una respuesta inmediata de las autoridades federales y estatales, que ahora buscan contener el avance del gusano barrenador antes de que la plaga se expanda a más zonas ganaderas.

Los casos fueron localizados en Texas y Nuevo México, dos estados clave para la industria pecuaria de Estados Unidos, donde especialistas ya reforzaron los sistemas de vigilancia y monitoreo.

¿Por qué preocupa el avance del gusano barrenador en Estados Unidos?

Aunque el gusano barrenador fue eliminado de Estados Unidos hace varias décadas, las autoridades habían advertido desde hace tiempo sobre el riesgo de su reaparición debido al desplazamiento gradual del insecto a través de distintos países de América Central.

Los tres casos más recientes fueron detectados en un becerro del condado de La Salle, Texas; una cabra en el condado de Gillespie, Texas; y un perro localizado en el condado de Lea, Nuevo México . Estos reportes se suman a dos infecciones identificadas días antes en becerros del condado de Zavala, también en Texas.

El hallazgo llamó la atención de las autoridades porque las nuevas infecciones ya no se limitan únicamente al ganado bovino; la presencia del parásito en otras especies elevó la preocupación sobre la capacidad de dispersión del insecto y el impacto que podría generar en explotaciones ganaderas de la región.

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¿Qué medidas está tomando Estados Unidos para contener la plaga?

El USDA informó que reforzará las acciones de control mediante herramientas tecnológicas, capacitación para productores y una ampliación en la producción de moscas estériles, método considerado la principal defensa contra el gusano barrenador.

Además, especialistas trabajan con sistemas apoyados por inteligencia artificial para identificar zonas de riesgo y detectar con mayor rapidez posibles focos de infección.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué representa una amenaza?

El gusano barrenador es una larva producida por una mosca parásita que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente; cuando las larvas emergen, comienzan a alimentarse del tejido vivo, generando lesiones que pueden agravarse rápidamente si no reciben tratamiento.

Las autoridades sanitarias explican que una infección avanzada puede provocar la muerte del animal en pocos días. Aunque los casos en humanos son poco frecuentes, el riesgo sanitario y económico para la industria pecuaria mantiene bajo alerta a Estados Unidos, que ahora busca evitar que el avance del gusano barrenador se convierta en un problema de mayor escala.