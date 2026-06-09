Le prende fuego a su pareja y termina detenido por intento de feminicidio en Ecatepec

Una mujer de 28 años lucha por su vida luego de sufrir un intento de feminicidio, presuntamente su pareja sentimental le roció gasolina y le prendió fuego. Los hechos ocurrieron la noche del lunes 8 de junio en la colonia Fuentes de Aragón en Ecatepec, Estado de México.

El ataque contra la mujer provocó un incendio que rápidamente consumió parte del inmueble, lo que movilizó a cuerpos de emergencia, policías municipales y vecinos de la zona.

¿Qué ocurrió en la colonia Fuentes de Aragón?

Los hechos se registraron en una vivienda localizada en el cruce de Valle de los Toltecas y Valle de Cuitzeo. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor habría atacado a la víctima dentro del domicilio y posteriormente se desató el incendio.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia por el fuego que consumía la casa. Cuando llegaron los elementos encontraron a la mujer con severas lesiones en el cuerpo.

La víctima fue trasladada al Hospital de Las Américas en el mismo municipio. Ahí se informó que tenía quemaduras en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo. Autoridades reportaron que su estado de salud es delicado y permanece bajo atención médica especializada.

El presunto responsable también resultó lesionado con quemaduras en las extremidades inferiores y fue llevado a un hospital bajo custodia policial.

Detienen a presunto agresor por tentativa de feminicidio en Ecatepec

Tras la intervención de los elementos del Sector 25 de la policía municipal, fue detenido Justin Ali “N”, de 26 años, señalado como probable responsable del delito de tentativa de feminicidio.

Las autoridades informaron que quedó a disposición de las instancias correspondientes mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación.

Bomberos evitaron que el fuego se extendiera en Ecatepec

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec lograron controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas.

El incendio afectó distintas áreas del tercer nivel del edificio, donde se quemaron electrodomésticos, muebles, colchones, ropa y otros objetos.

Las labores incluyeron trabajos de remoción y enfriamiento para eliminar riesgos adicionales para los habitantes de la zona.

Rescatan a perritos atrapados durante el incendio en Ecatepec

Los elementos de emergencia también informaron sobre el rescate de tres perros que se encontraban dentro de la casa mientras ocurría el ataque e incendio.

Entre las acciones de emergencia destacó el rescate de tres perros que permanecían dentro del inmueble mientras ocurría el siniestro.

Los animales fueron puestos a salvo sin lesiones y quedaron bajo el resguardo de un vecino identificado por las autoridades.

