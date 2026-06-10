Susto en guardería del IMSS en Puebla por fuga de gas; evacuan a 38 menores

Una fuga de gas registrada en una guardería del IMSS provocó que desalojaran a 62 personas en total, este martes 9 de junio en la ciudad de Puebla.

La alerta se activó en una estancia infantil ubicada en inmediaciones de la colonia Las Cuartillas, donde trabajadoras y padres de familia vivieron momentos de preocupación mientras se realizaban las labores de seguridad.

¿Qué pasó en la guardería del IMSS en Puebla?

De acuerdo con reportes de autoridades municipales, una llamada de emergencia alertó sobre un posible riesgo por fuga de gas en la Guardería IMSS No. 2.

Elementos de bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar, ahí realizaron una inspección detallada para descartar cualquier riesgo, tanto para los menores como para los trabajadores.

⚠️ El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió una fuga de gas dentro de una guardería ubicada en Las Cuartillas, municipio de Puebla. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/TrLQUKZtSj — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 9, 2026

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a 38 niñas y niños, así como a 24 adultos que se encontraban dentro del inmueble.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas intoxicadas ni lesionadas durante el incidente.

¿Qué causó la fuga de gas en la guardería?

Tras revisar las instalaciones, los equipos de emergencia localizaron un tanque de gas defectuoso, identificado como el origen de la fuga.

El recipiente fue retirado de la guardería para eliminar cualquier riesgo y permitir que las actividades pudieran retomarse con seguridad.

Después de la inspección correspondiente, bomberos descartaron condiciones de riesgo en el inmueble y dieron por concluida la emergencia.

¿Cómo evitar una fuga de gas en un tanque?