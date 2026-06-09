VIDEO | “Afortunadamente”, muerte de atleta en tiroteo fue daño colateral: alcalde de Escuinapa

Después de que dos personas murieron en un tiroteo en Escuinapa, Sinaloa, entre ellas, la atleta de deporte adaptado Grecia Gallardo, el alcalde del municipio, Víctor Díaz Simental, afirmó que “afortunadamente” se trató de fallecimientos causados por un daño colateral.

Quién era Grecia Gallardo, la atleta asesinada en Sinaloa

El ataque sucedió la mañana de este lunes 8 de junio de 2026, cuando Ramiro Quintero Ortega y Yessica, esposa de Ramiro, iban rumbo a un centro de salud para tratar una picadura de alacrán sufrida por la atleta adolescente, pero el hombre y la joven murieron de forma instantánea por heridas de bala.

Qué dijo el alcalde de Escuinapa sobre el ataque armado

Ante las preguntas de los reporteros sobre lo sucedido, el alcalde de Escuinapa aseguró que se trató de un hecho lamentable, de un ataque certero contra una familia y, cuestionado por un reportero sobre si se trataba de un daño colateral, el mandatario local respondió: “Afortunadamente, pues sí, porque no ha habido más lesionados”.

En una zona de guerra de los grupos armados, se ha convertido el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa. Dos inocentes asesinados, entre las que está una niña de 14 años medallista paralímpica en silla de ruedas, explosiones, pueblos fantasmas y cortes de luz, es parte del… pic.twitter.com/5lWqdCLbTG — Noticias ReflectoresMX (@reflectoresmx) June 8, 2026

Yessica, la esposa de Ramiro Quintero, fue trasladada a un hospital en estado grave de salud por las heridas de bala.

El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Escuinapa lamentó las muertes de Ramiro y Grecia, trabajador e integrante del grupo de deporte adaptado, respectivamente, de la institución.

En su perfil oficial de Facebook, el instituto destacó que ambos dejarán “una huella imborrable en su comunidad” por su “compromiso, entrega y amor por el deporte”

Convocan a marcha en Sinaloa para exigir justicia por Grecia Gallardo

El colectivo feminista Orquídeas Moradas convocó a una marcha para exigir justicia en el caso de la muerte de Grecia Gallardo, la cual tendrá lugar el domingo 14 de junio.

En un comunicado publicado en su perfil de Facebook, lamentó el fallecimiento de la adolescente y cuestionó que además circulen imágenes de las víctimas en grupos de redes sociales.

La organización hizo un llamado al alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, para que informe con claridad las acciones para lidiar con la violencia que afecta al municipio.

Además, cuestionó el papel de las dependencias para prevenir el delito y exigió resultados concretos ante la preocupación de los habitantes por hechos violentos de los últimos meses. El más reciente, la explosión de un coche bomba apenas este martes 9 de junio de 2026.

