¡Me canso ganso! Las mejores frases del nuevo AMLITO

¡Me canso ganso! El presidente Andrés Manuel López Obrador es tan popular que su imagen caricaturizada está presente en llaveros, camisetas, peluches, almohadas y ahora en un "AMLITO" que habla y recita sus mejores frases cuando le aprietas la 'pancita' al político tabasqueño.

Si eres fan de las "pejeconchas" o sus peluches con uniforme de beisbolista o guayaberas entonces este producto debe estar en tu colección. El nuevo 'AMLITO', como se conoce a estos muñecos de peluche, fue difundido en redes sociales y lleva por vestimenta un pantalón negro, una camisa blanca con la banda presidencial y un saco negro.

El 'AMLITO' parlante va enunciando las siguientes frases cuando le presionas la panza: "¡Me canso ganso!", "¡Los voy a acusar con sus mamás!", "¡Lo que diga mi dedito!".

Esto cuesta el nuevo 'amlito' parlante

De acuerdo con los usuarios que han adquirido el nuevo muñeco del presidente Andrés Manuel López Obrador el costo es de 200 pesos y se vende en algunos puestos cercanos a Palacio Nacional, donde también se comercializan playeras, imágenes de su carrera política, almohadas, entre otros objetos.

No le enseñen este AMLITO a los magistrados del TEPJF porque se nos desmayan 🤣.



Aquí vemos claramente una amenaza contra la democracia. pic.twitter.com/Emz0IRg3uz — Polo Puga (@polopugamx) June 15, 2023

La imagen de los 'AMLITOS' ha sido defendida y aplaudida por el propio López Obrador, quien arremetió contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando en enero de 2023 los magistrados sancionaron a Morena por utilizar la caricatura.

“Imagínense que el tribunal electoral prohibió los muñequitos de ‘ya saben quién’, de caricatura. El Tribunal electoral prohibiendo los muñequitos de ‘ya saben quién’. Hay de muchos estilos, esos son de un caricaturista que no voy a mencionar porque lo voy a perjudicar, pero estos ya son de dominio público, ya los prohibieron", afirmó en una de sus conferencias mañaneras.

¿Quién hizo el Amlito, la caricatura del Presidente?

El autor del 'AMLITO' es un caricaturista político llamado José Hernández, reconocido como “Monero Hernández”. La historia de la imagen se remonta al 2006 cuando surgió durante su primera campaña presidencial.

Desde entonces, el 'AMLITO' se ha convertido en una referencia para dirigirse al presidente López Obrador por parte de sus seguidores. Entre los más comunes están los peluches que portan una guayabera, camisa que caracteriza la vestimenta del político tabasqueño, así como otros con un uniforme de béisbol.