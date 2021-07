No soy Peña ni Calderón: AMLO, sobre crisis de violencia en Aguililla

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a la situación de violencia que se vive en el municipio de Aguililla, Michoacán, donde ayer inició una mesa de trabajo con los pobladores a quienes les hizo un llamado para que todos contribuyan a conseguir la paz y no se dejen manipular por los grupos criminales.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ aseguró que continuará con su política de "abrazos, no balazos". Esto lo dijo después de que pidió a habitantes de Aguililla, #Michoacán no sumarse a las filas de la delincuencia organizada pic.twitter.com/zbJ7pchVGv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2021

El mandatario fue tajante al rechazar la presencia de grupos de autodefensa en la región y dijo que él no es Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, porque no es partidario del “mátalos en caliente” y reiteró su frase de “abrazos no balazos, aunque se burlen”.

Que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo y que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos que aunque aparentan ser muy buenos y les reparten despensas o les ayudan solo los están utilizando

El presidente AMLO aseguró que su gobierno está en la mejor disposición de ayudar a los habitantes de Aguililla pero les pidió que “no opten, no decidan por querer resolver las cosas con violencia, se los pide el Presidente de México”.

Te puede interesar: AMLO propondrá que Nobel se entregue a creadores de vacuna anticovid-19

AMLO recordó que conoce Aguililla y toda la región y al pueblo de Michoacán, “bueno y trabajador” pero insistió en su llamado, además de que reiteró que no quiere que nadie pierda la vida, incluyendo a los integrantes de los grupos criminales:

No se dejen llevar, que no los enganchen, porque hay dos o tres grupos que quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas y nosotros no queremos que nadie pierda la vida, quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie. No estoy de acuerdo en la vía violenta.

Tras recordar que es pacifista dijo que, aunque se burlen porque tiene una razón de fondo, seguirá diciendo “abrazos no balazos”, porque la paz es fruto de la justicia y no se puede enfrentar la violencia con la violencia.



Recordó que se abrió una mesa de diálogo, pero aclaró que no puede dejarse sin protección a la población y tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional o de lo contrario el terreno se convierte en tierra de nadie o de quien se impone mediante la violencia y eso no lo va a permitir.

El Estado tiene como función básica garantizar la paz y la tranquilidad, no le vamos a dejar como antes el que garanticen la paz los grupos de autodefensa, es no, eso fue un grave error que causó muchas vidas, eso ya no se acepta y estamos buscando el diálogo.

Dijo que sus adversarios están muy interesados en la provocación y la violencia porque quisieran manchar a su gobierno y decir que es lo mismo de antes:

No, yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del mátalos en caliente, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, ni de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos.

Confió en que los habitantes de Aguililla continuarán en la mesa de diálogo para pacificar la zona y reiteró que el gobierno tiene la obligación de evitar que se pierdan vidas.

¿Cuándo visitará AMLO Aguililla?

Al ser cuestionado sobre cuándo visitará Aguililla, ante la petición de los habitantes de ese municipio, AMLO respondió:



Voy a ver cuándo puedo ir... y también no voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios... estoy pendiente, estoy atento, estamos actuando, pero no me estoy chupando el dedo por algo soy el presidente de más edad en la historia de México, hasta lo dicen mis adversarios y les concedo razón, ya estoy chocheando

Cabe recordar que en junio pasado el presidente AMLO dijo que visitaría Aguililla una vez que pasaran las elecciones:

Sí (iré), nada más que pase el proceso electoral. Conozco Aguililla... en frente de la plaza hay un hotel donde me he quedado a dormir, conozco El Aguaje, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país.

Te puede interesar: Se reúne AMLO con senadores estadounidenses