AMLO dice que no pidió la orden de aprehensión de Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no ordenó la captura de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; sin embargo, reiteró que no es “tapadera” de nadie.

Es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República, que es independiente, que es autónoma, yo no estoy dando instrucciones no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras

Un día después de que un juez federal giró la orden de aprehensión contra el gobernador panista, AMLO dio a conocer el oficio que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que le solicitan a Santiago Nieto, titular de la UIF, información sobre García Cabeza de Vaca por el delito de lavado de dinero.

En Palacio Nacional, AMLO dijo que como titular del Poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie y que si al gobierno que encabeza llega una solicitud de información de Estados Unidos no puede guardar información de nadie, “si nos mandan un oficio así, qué hacemos, nos quedamos callados”, cuestionó.

Es muy probable, pero eso lo puede dar a conocer hoy Santiago Nieto, que se haya enviado la investigación a la Fiscalía General de la República, porque todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades, más si viene de un gobierno extranjero, porque no queremos ser el hazmerreír de nadie y no hay impunidad

El presidente AMLO reiteró que no ordenó la aprehensión de García Cabeza de Vaca al afirmar: “La investigación está abierta, ni modo que yo tenga que ver con el señor este, el jurídico, no lo conozco, ni con el FBI, ni con la DEA, ni con la CIA. No es con nosotros, es con la ley”.

Un juez federal ordenó el miércoles la aprehensión del gobernador de Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. García Cabeza de Vaca acusó que la orden de aprehensión librada en su contra tiene una motivación política y que dicha decisión se tomó en Palacio Nacional.

¿Qué dice la carta del Departamento de Estado?

El presidente López Obrador pidió a Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social, leer la carta que envió el Departamento de Estado de Estados Unidos “independientemente de que si es correcto o no, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto les voy a dar a conocer el oficio que envió la embajada de Estados Unidos”.

La carta dice: “Estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio de la presente me es grato informarle que la oficina del agregado jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos”.