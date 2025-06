Premio al desastre: Oposición rechaza nombramiento de López-Gatell en la OMS

Ante la decisión de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, de nombrar al subsecretario de prevención de la Salud durante el gobierno de AMLO, Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de Salud (OMS), senadores de oposición consideraron que se trata de un error.

¿Impuesto desde Palenque? Así calificaron el nombramiento de López-Gatell

Durante la sesión extraordinaria de este lunes, la senadora del PRI, Claudia Anaya dijo que se trata de una imposición desde Palenque y lamentó el nombramiento de un funcionario tan cuestionable, que durante la pandemia de la Covid-19 fue responsable de más de 800 mil muertes en el país.

“El doctor López Gatell debería de ser juzgado y no premiado. La verdad es que México tuvo un papel desastroso durante la pandemia. No lo digo yo no es una precisión personal junto a los números a nivel mundial nos marcan que México fue uno de los países con más alta mortalidad”, expresó Anaya en entrevista.

Panistas condenaron el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la OMS, al tiempo que exigieron una investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero a través de Vector CasadeBolsa, 1 de 3 instituciones sancionadas por Departamento Tesoro EU. pic.twitter.com/F0EPaRrMrM — Angel Gallegos (@gallegoso) June 30, 2025

Morena reacciona por decisión de Sheinbaum

Pero los senadores de Morena celebraron el nombramiento de López-Gatell y rechazaron que se trate de un premio político.

“No fue exilio. Imagínense, nada más una representación ante la Organización Mundial de la Salud. No es un exilio y un premio tampoco más ahorita que hay brotes de sarampión, donde en todo el mundo hay algunas pandemias y sobre todo cuestiones de salud pública es un reconocimiento a su trabajo”, dijo el senador Saúl Monreal.

“Decepcionante elección": Priista señala favoritismo en nombramiento de López-Gatell

No obstante, la priista Anaya Mota fue enfático al señalar que, durante la pandemia, era evidente que la entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, no tenía buena relación con López-Gatell.

“Pareciera que la mano que mece la cuna en el gobierno sigue siendo López Obrador y su esposa que parecen ser los padrinos políticos de Gatell para este nombramiento. Es una vergüenza que México lleve un tan indigno representante, habiendo un cuerpo médico tan bueno en este país (…) La verdad es que estoy totalmente decepcionada con este nombramiento”, lamentó Anaya.