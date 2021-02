AMLO celebra aprobación de reforma eléctrica en San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen que modifica la ley de energía eléctrica y agradeció a los legisladores, porque con ello fortalecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En su conferencia de prensa mañanera desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario aceptó que aunque “a algunos no les gusta, que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo, no es mesmo que lo mismo. No se puede poner igual a Pemex que a Shell”.

Recordó que la historia de Pemex y la CFE indica que son empresas de la nación, del pueblo de México y el gobierno necesita fortalecer estas empresas para ser independientes y garantizar que no aumente el precio de la luz y no aumenten los precios de la gasolina, el diésel y el gas.

Y dijo que para garantizar eso debe rescatar tanto a la CFE como a Pemex, porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras.

“Sé que esto no coincide con la opinión de los que sostuvieron las políticas neoliberales, privatizadoras durante 36 años, pero ofrezco disculpas por lo que ellos puedan sentir, ojalá comprendan que por encima de los intereses personales, de grupo, están los intereses del pueblo y los intereses de la nación”, dijo.

En ese sentido recordó que actualmente “hay que entregar subsidio a las empresas, en otros países no es así, es una empresa como cualquier otra, vende energía al precio de mercado pero aquí aparte de vender la energía a precio de mercado hay qye subsidiar. Para empezar no pagan nada por el uso de la red eléctrica, nada, entonces así no se puede, entonces por eso qué bien que se aprobó esta reforma en la Cámara de Diputado”.

