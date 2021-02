Juicio contra Cabeza de Vaca será público: Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que en la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, todo está claro y que no hay ningún tipo de venganza política.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el fiscal Gertz Manero dijo que el procedimiento que se está siguiendo en el caso del gobernador de Tamaulipas “tiene una ventaja muy grande y es su claridad, nosotos lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente”.

Aseguró que “todo el Congreso, todos los partidos politicos, todos los diputados, van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe un absoluto y total apego a la justicia y al prodecimiento penal en ese caso con las pruebas que se están aportando”.

“No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza, porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso”, advirtió el fiscal.

Reiteró que los integrantes del Congreso podrán revisar con toda transparencia el expediente: “así que pueden estar tranquilos, esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los elementos que hay al respecto”.

Al ser cuestionado sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no persigue a nadie pero tampoco será tapadera de nadie y destacó que lo importante es que el caso lo revise la justicia.

“Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza. Pero también debe de saberse, o recuerdo que he dicho que no somos tapaderas de nadie... La instrucción que tienen los servidores en el gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe esa información de inmediato a la Fiscalía que es la encargada de investigar y atender estos asuntos, eso es lo que puedo decir”, declaró López Obrador.

