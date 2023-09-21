AMLO celebra que es el streamer más visto de habla hispana con canal de WhatsApp

En la red social 'X', antes Twitter, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió que es el streamer más visto de habla hispana durante el mes de agosto.

"Nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles —aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos— que hoy apareció que fuimos en el mes de agosto los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana".

Nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles —aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos— que hoy apareció que fuimos en el mes de agosto los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana. Y, ya encarrerados, ahora… pic.twitter.com/ouDxGRo2Kt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2023

¿Quién es el streamer de habla hispana más visto?

La gráfica compartida por Stream Charts muestra que AMLO arrasó a nivel de vistas ante otros creadores de contenido; el segundo lugar lo ocupó Illo Juan, el tercer puesto lo tiene el youtuber argentino Spreen, el cuarto lugar Joaquín Domínguez, más conocido como Xokas o “El Xokas”, mientras que el quinto puesto es para Ibai Llanos.

De acuerdo con las gráficas expuestas el sistema toma como referencia plataformas como YouTube, Twitch, Kick, Trovo, Nimo TV, Mildom, Rumble y otras.

¿Cuál es el video más visto de AMLO en agosto?

Con más de 200 mil vistas, al momento de la consulta, el video en el que informa sobre la compra de Mexicana de Aviación presentó una gran proyección.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo histórico de compraventa del Gobierno de México con las y los trabajadores de Mexicana de Aviación, lo que también representa la reparación del daño luego de 13 años de litigio derivado de las injusticias cometidas por anteriores gobiernos federales”, detallan en la descripción.

¿Cómo meterte al canal de WhatsApp que abrió AMLO?

¡Atención! El mandatario mexicano aprovechó los festejos por ser el streamer más visto para invitar a los ciudadanos a integrarse al canal de WhatsApp, en caso de estar interesado, únicamente tienes que dar click en este enlace. Cuando entres a uno de los canales, podrás ver todos los mensajes que se envían a través de él, aunque solo se pueden compartir los mensajes o dejar reacciones.