VIDEO: AMLO hace “presencia” en desfile de migrantes en NY

En Nueva York, miles de personas se congregaron para celebrar el desfile de la Independencia de México en Nueva York, también conocido como “Mexican Day Parade”; en redes sociales compartieron distintos momentos del evento y uno que llamó la atención de los presentes fue la aparición de AMLO dando el Grito.

“Viva Leona Vicario”, se escucha en el video en el que aparece un AMLO gigante sobre un carro alegórico, en ese momento la multitud celebra en lo que sería el audio del Grito que dio el presidente de México el pasado viernes 15 de septiembre frente a miles de personas en el Zócalo Capitalino.

Sergio Salomón Céspedes asistió al desfile de Nueva York por la Independencia de México

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, sorprendió a los asistentes al desfile de Nueva York para conmemorar la Independencia de México, en el lugar también estuvo Jorge Islas López, quien es el representante de México en la Gran Manzana; recibió palabras por el poblano.

“Gracias, Cónsul, por tu calidez y la gran charla que sostuvimos. Sin duda, eres un gran mexicano que pone en alto el nombre de nuestro país. Seguimos generando oportunidades para todas y todos los poblanos”, escribió en sus redes sociales.

El gobernador habló sobre el alcalde Eric Adams y le agradeció por el “gran cobijo” a la comunidad mexicana y a Jorge Islas López, que con su “generosidad ha dado una gran agenda”, así como a la esposa del representante mexicano, Patricia Hernández, por el trabajo que han hecho.

De igual forma, aprovechó para lanzar un viva la Mixteca, viva Puebla, Viva México, lo cual fue secundado por los presentes en el desfile.

🔴 En #NuevaYork se realizó el popular Desfile Mexicano que cuenta con 30 años de protagonismo en la Gran Manzana. En esta ocasión, el desfile rinde homenaje a aquellos mexicanos que ya no están y a los que día a día trabajan fuerte por hacer de Nueva York un mejor lugar. pic.twitter.com/jCoNcKTeEk — Al Momento 4T (@Almomento4T) September 17, 2023

¿Qué es el Mexican Day Parade celebrado en NY?

En Estados Unidos, el Mexican Day Parade no es una fecha que pase de largo, la población de migrantes mexicanos en Nueva York es alta y actualmente busca resaltar la cultura y la historia.

Para este 2023, la organización creció al nivel de una agrupación como la Asociación Nacional de Experiencias Culturales, quien tomó la iniciativa de exhibir lo que han hecho los mexicanos en la ciudad.