¿Cuáles serán los ingresos de AMLO cuando deje la presidencia?

Durante la conferencia matutina de este martes 25 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer cuáles serán sus formas de ingreso después de dejar la Presidencia de la República Mexicana el próximo 1 de octubre.

Cabe recordar que una de las acciones en su gobierno fue eliminar la pensión para los expresidentes, monto que era desde los 37 millones y hasta los 54 millones de pesos anuales. En ese sentido, refirió que empezó a revisar sus planes de jubilación y detalló que hasta ahora tiene al menos tres maneras de recibir ingresos tras dejar la presidencia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que este en constante comunicación con @Claudiashein después de que que concluya su administraciónhttps://t.co/CJM7FEbQbQ pic.twitter.com/7z48r0YES8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 25, 2024

¿Cómo recibirá ingresos AMLO después de dejar la presidencia?

El mandatario destacó que una de sus principales fuentes de ingreso será la pensión que tiene como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), pues él comenzó a cotizar en 1977 cuando empezó trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, por lo que calcula, será entre 25 mil y 30 mil pesos.

“Ya empecé a explorarlo, yo trabajé seis años en el Instituto Nacional Indigenista de 1977 a 1982, y pagué al ISSSTE mi cuota, era yo director del INGE y tengo mis comprobantes. Luego trabajé cinco años en el INCO, en el Instituto Nacional del Consumidor; pagué al ISSSSTE, nada más que ahí pasó algo muy especial, como me fui después de candidato, desapareció mi expediente, tuve que que hacer un trámite especial ante el ISSSTE para que me reconocieran el tiempo, entonces ahí van como 10", destacó.

Otra de las maneras para generar ingresos será a través de las regalías que recibe por 20 libros que ha publicado hasta la fecha; el primero de ellos fue en 1986. Cabe destacar que el morenita refirió que estos pagos los administra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

AMLO vivirá solo en Palenque

López Obrador mencionó: “Tengo otros ingresos por que recibo recursos por los libros, eso me apoya, eso lo tiene Beatriz, ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos, desde siempre, entonces considero que con lo de la pensión me va alcanzar para vivir en palenque, no se gasta mucho y voy a estar solo”.

En ese sentido, detalló que su esposa seguirá trabajando, pues tiene un cargo de maestra en la Universidad de Puebla, además es investigadora, por lo que ella seguirá su vida.