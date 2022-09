Creo que Cuarta Transformación triunfará en México: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró casi al final de su discurso que ofreció en el Cuarto Informe de Gobierno que el proyecto de la Cuarta Transformación triunfará.

En Palacio Nacional y en presencia de los integrantes de su gabinete, AMLO aseguró que en el país ya no existe la oligarquía, sino que existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres y la corrupción no se tolera.

El presidente @lopezobrador_ aseguró que el sello de su gobierno ya se ha impreso en lo que va de su administración y dijo que la meta es mantener el apoyo a los que menos tienen.



“A dos años de terminar mi mandato, falta tiempo, nos va a tocar celebrar cosas buenas en beneficio del pueblo, se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos”.

El Presidente dijo que hay cambios, a cuatro años de iniciar su administración, ya que se “terminaron los lujos en el gobierno y los privilegios fiscales. México está recuperando su prestigio en el mundo, el Estado dejó de ser el principal violador de derechos humanos”, aseveró.

“Estamos ganando la batalla contra el clasismo, el racismo y la discrminación, hemos reducido la incidencia delictiva, son pocas las manifestaciones de protesta, ni existe ingobernabilidad, se garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir, el estado participa en fraudes electorales”.

AMLO asegura que existe una revolución de conciencia

El presidente aseguró que una parte de que su proyecto triunfe es el trabajo de los funcionarios y la gente.



“La mayor riqueza de México es la honestidad, de su pueblo, ahora más que nunca está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo”.

El presidente @lopezobrador_ destacó que siente bien porque se ha reducido, lo que llamó analfabetismo político en el país.



“Les confieso que poseo más aplomo y serenidad que antes, ha crecido aún más esto sin dudo mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la Cuarta Transformación de México y en lo personal me siento bien y de buenas porque la revolución de las c onciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político, gracias a los servidores que me acompañan y a todos los mexicanos por participar esta odisea en pos de la felicidad y la prosperidad de la patria”, concluyó AMLO su Cuarto Informe de Gobierno.