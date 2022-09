AMLO dijo que cambió de opinión de regresar al ejército a cuarteles

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que cambio de opinión de regresar al Ejército a los cuarteles cuando asumió la Presidencia de México y vio el problema de inseguridad que le dejaron los gobiernos anteriores.

“Sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?, Estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad”.

En la mañanera de hoy 06 de septiembre de 2022, AMLO rechazó que se militarice al país y resaltó que seguirá defendiendo que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, porque no quiere que se corrompa como paso con la Policia Federal.

Aseguró hasta el momento, la Guardia Nacional no ha recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que solo se han registrados dos recomendaciones a las todas las Fuerzas Armadas desde que llegó a la Presidencia de la República.

“Mi gobierno se ha caracterizado por no violar derechos humanos, puedo decir que no somos iguales; no se ha declarado la guerra, no torturamos ni hay masacres; sin embargo, nuestros adversarios están en una campaña de desprestigio porque no quieren la transformación del país, son muy conservadores”, afirmó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció esta mañana que al llegar a la Presidencia de la República tuvo que cambiar su visión del regreso al #Ejército en los cuarteles al conocer de fondo la presencia de organizaciones criminales en el país. pic.twitter.com/9tApKYYsqX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 6, 2022

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que decidió que el Ejército permaneciera en las calles debido a los problemas de seguridad cuando asumió a la Presidencia.

“No había seguridad para la gente, el pueblo de México estaba en estado de indefensión; lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva”.

Defendió al Ejército mexicano, al señalar que no es como los ejércitos de otros países, sino un ejército popular fiel pueblo.

“Es un ejército que no se ha dejado cooptar por gobiernos extranjeros, integrado por hijos de campesinos, de obreros”.

AMLO celebra propuesta del PRI para que el Ejército permanezca en las calles

En la mañanera, AMLO vio con buenos ojos la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre para que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2028, propuesta con ajustes a la Constitución que ha tambaleado la alianza que mantiene el tricolor con PAN y PRD en el Congreso y rumbo a los comicios para renovar gubernaturas de Estado de México y Coahuila.

“Hace bien el PRI en rectificar desde Salinas se empanizaron (...) “Si el PRI plantea ayudar haría muy bien y que deslinde ya del conservadurismo”.

Propuso que se debería hacer una consulta ciudadana sobre la permanencia del Ejército en las calles para abatir el problema de inseguridad.

“En temas de seguridad no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente, que no me vengan que están en contra del uso de la fuerza y el militarismo porque no les queda, eso es hipocresía”, aseguró.