AMLO hace de elevadorista en Palacio Nacional durante cumbre

Durante la segunda jornada de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fungió como elevadorista en Palacio Nacional y dio un tour por las instalaciones del recinto.

Previo a la reunión trilateral entre AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau, los mandatarios y sus respectivas esposas visitaron el Museo Histórico de Palacio Nacional, en el que apreciaron varios objetos históricos.

Además, AMLO invitó a Biden, Trudeau y sus respectivas esposas a subir al antiguo elevador que se encuentra en Palacio Nacional, que conecta la biblioteca con la oficina desde donde despacha el Presidente de México.

En un video publicado en sus redes sociales, se observa que el presidente de Estado Unidos, Joe Biden, su esposa Jill Biden; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su esposa Sophie Grégoire, además de la doctora Beatriz Gutiérrez suben al elevador antiguo.

AMLO les dice: "ahora soy yo el elevadorista" y los seis descienden hacia la biblioteca del recinto.

Beatriz Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram la fotografía en la que se observa a los tres mandatarios y sus respectivas esposas al interior del elevador, mientras AMLO espera a un costado de la puerta para operar el ascensor.

AMLO da tour a Biden y Trudeau por Palacio Nacional

AMLO y Gutiérrez Müller dieron un recorrido a Biden y Trudeau por el recinto que actualmente es la sede del Ejecutivo, en donde se pueden observar los murales de Diego Rivera, además de objetos relacionados a la historia de México.

Como parte del tour, AMLO y Gutiérrez Müller llevaron a los mandatarios y a sus esposas al elevador antiguo de Palacio Nacional, que data de la época porfirista y que aún usa el Presidente para movilizarse dentro del recinto.

En 2019, el presidente López Obrador mostró cómo funciona el elevador antiguo, mientras anunciaba el regreso a las aulas de la materia de Civismo.

En un video, AMLO explicó que con el elevador podía moverse de la biblioteca de Palacio Nacional hacia su oficina y hacia una de las entradas que daban hacia las calles del Centro Histórico.

“Es un elevador de la época porfirista, todavía funciona, yo lo uso… puedo llegar aquí a Palacio, para salir por esta puerta, ya estamos por una de las puertas”, explica en el video.

