El video con el que AMLO defendió a las Fuerzas Armadas de una “campaña de desprestigio”

"México Profundo", así se titula el video con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de lo que calificó como una "campaña de desprestigio" contra las Fuerzas Armadas.

La grabación, según el mandatario federal, busca explicar los orígenes de los soldados y marinos, además de enaltecer su labor por ser los primeros en llegar cuando se registra un desastre natural en el país.

"Son dos instituciones fundamentales, son dos pilares que sostienen al Estado nacional...Si hemos avanzado se debe a que estas dos instituciones han estado ayudándonos para llevar a cabo las misiones de seguridad, de protección a todos los mexicanos y también acciones orientadas al desarrollo de nuestro país”, expresó.

Este es el video contra campaña ‘de desprestigio’ hacia fuerzas armadas

El video difundido por la Sedena inicia con una voz de mujer destacando que "México es un universo en sí mismo" al contar con naturaleza, historia, cultura, modernidad y su gente.

"De este México venimos, a este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes consagramos nuestra vida para ofrendarla por completo a nuestro país y todo lo que lo hace ser una gran nación", se escucha.

Posteriormente, los soldados son mostrados realizando labores que les han sido encomendadas por AMLO, entre ellas el cuidado de zonas históricas, así como la construcción del Tren Maya, esto, según la narración, sin dejar de lado la labor de proteger y defender a los mexicanos.

"Eso somos nosotros, los soldados del Ejército y Fuerza Aérea, orgullosos del uniforme que portamos, de las insignias que nos honran, del respeto de nuestros hermanos; orgullosos siempre de nuestras raíces. Esto es México, esto es lo que somos, esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana", concluye el video.

Orgullosos de nuestras raíces



Esto somos, Soldados del #EjércitoMexicano y #FuerzaAéreaMx pueblo uniformado, garantes de la seguridad y defensa de una tierra de enigmática belleza y diversidad incomparable, un tesoro viviente que encierra una riqueza cultural, llena de historia… pic.twitter.com/eqAxV9t42f — @SEDENAmx (@SEDENAmx) August 16, 2023

AMLO pide cuidar a la Semar y la Sedena

El presidente López Obrador insistió en que la Marina y la Sedena son instituciones que deben ser protegidas porque las Fuerzas Armadas son los primeros en atender a la población cuando el país atraviesa por algún desastre o emergencia nacional.

"¿Quiénes llegan primero? Los marinos, los soldados, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, cuando hay derrumbes, cuando hay temblores. El primer reporte que tengo primero cuando hay un temblor es del secretario de la Defensa, y actúan... Que tenemos erupción en el volcán y hay riesgo, ahí van; que hay emisiones de cenizas que hay que limpiar, ahí van", concluyó.