AMLO pide cambiar al fiscal de Guanajuato, por malos resultados

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, a cambiar al fiscal Carlos Zamarripa por la falta de resultados en la disminución de los índices de violencia registrados en los últimos 12 años.

Guanajuato es de los estados con más violencia y es imposible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible, si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubieran corrido, más si se trata de un problema de seguridad pública, donde está de por medio al seguridad de la gente

#EnLaMañanera | Después de que Guanajuato reportó en las últimas horas 10 homicidios dolosos, el presidente @lopezobrador_ se pronunció por revisar la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa nombrado desde hace más de 10 años pic.twitter.com/s1cbcopU1s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2021

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO pidió revisar los nombramientos de fiscales por 12 o 15 años, los cales fueron realizados los gobiernos pasados para afianzar la impunidad.

Hay un ejemplo que ayuda a entender estas cosas: Veracruz, donde había un fiscal así, porque inventaron que había que nombrar a fiscales y mantenerlos por 12, 15 años… eso se debe de revisar. Legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años… 19 años imaginense y todo esto lo crearon para afianzar la impunidad

AMLO aseguró que la Fiscalía General de la República revisará los casos que corresponden al fuero federal en Guanajuato, “porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad, no se avanza”.

En la conferencia mañanera, AMLO dijo que Guanajuato no puede estar secuestrado por intereses de grupo.

Ojalá que el gobernador actúe, tome decisiones, el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció por revisar la permanencia de fiscales en estados con altos índices de homicidios dolosos pic.twitter.com/Ca5Opofz7j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2021

AMLO pone como ejemplo Veracruz

El presidente López Obrador recordó que en Veracruz fue hasta que se cambió al fiscal Jorge Winckler Ortiz cuando empezaron a descender los índices de violencia.

Decía yo el ejemplo, había un fiscal así, se cambió el fiscal, costó muchísimo, porque los dejaron blindados. A partir de que cambió el fiscal, una disminución en los índices delictivos en Veracruz

AMLO mostró en la conferencia de prensa en Palacio Nacional las cifras de violencia del día jueves 15 de julio, en la que destaca que Veracruz solo tenía reporte de un homicidio doloso, mientras que en Guanajuato se ubica en segundo lugar.