AMLO asegura que seguirá ganando en elecciones 2024

Durante la ceremonia para conmemorar el Día del Trabajo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no buscará la reelección al concluir su mandato, aseguró que habrá un cambio generacional y que la llamada “Cuarta Transformación” continuaría ganando por “paliza”.

“Además tenemos hombres y mujeres que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva, escurbol y otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando los juegos por paliza”, aseguró López Obrador.

AMLO conmemora Día del Trabajo en refinería Dos Bocas

Desde la refinería de Dos Bocas “Olmeca”, desde Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conmemoró el Día del Trabajo con una reunión con los trabajadores de la refinería.

El jefe del ejecutivo destacó la labor de los trabajadores que participan en la construcción de la refinería y mencionó que sin los trabajadores no habría progreso, ni se hubiera podido rescatar a las industrias petroleras y eléctricas.

Día del Trabajo en la Refinería Dos Bocas "Olmeca", desde Paraíso, Tabasco https://t.co/HYOqwbxzyo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 1, 2022

“Si no hay trabajadores no hay desarrollo, si no hay trabajadores no hay obras, si no hay trabajadores no hay progreso con bienestar en las naciones, el corazón y el alma del desarrollo es el trabajo, por eso que vivan los trabajadores”, expresó Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

AMLO reafirmó su compromiso de que seguirá trabajando para que los salarios aumenten y que haya mayores prestaciones para los trabajadores. Destacó que el salario mínimo ha aumentado el 70 por ciento y dijo que se seguirá incrementando por encima de la inflación.

AMLO inaugurará refinería Dos Bocas en julio

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizó que la refinería de Dos Bocas, será inaugurada el próximo 2 de julio y calificó al proyecto como “un ejemplo a nivel mundial”.

Además el presidente de México (AMLO) aseguró frente a cientos de trabajadores y funcionarios en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco que ninguna de sus obras prioritarias de su administración quedaría inconclusa.