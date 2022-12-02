AMLO insistirá en integración de América con Biden y Trudeau

El presidente de México, Andrés Manue López Obrador (AMLO), dijo que en la Cumbre de América del Norte, que se realizará en enero próximo, planteará tanto a Biden como a Trudeau la necesidad de la integración de América Latina.

En la mañanera de hoy, explicó que en Europa, los países se integraron en la Unión Europea, así debería ocurrir en América.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en su propuesta de que se integre el continente Americano pic.twitter.com/yDFSU5DtPp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2022

“Lo que estoy pensando es que la visita a Colombia se dé después de este encuentro en la Ciudad de México con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau, y ahí sí quiero, en esa cumbre de América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América, porque está demostrado que nos ayuda la integración económica con respeto a nuestras soberanías”, dijo.

El Presidente se justificó al asegurar que la integración que ocurre en América del Norte está dando resultados, por lo que insistirá en la integración con el resto del continente.

“Está dando resultado la integración con Estados Unidos y con Canadá, somos el principal socio económico, comercial de Estados Unidos en el mundo, esto se acaba de lograr hace relativamente poco. El principal socio de Estados Unidos era Canadá y ahora es México”.

AMLO explicó que con la integración de América, puede contribuir a que sea una potencia a nivel mundial.

“Hay que ampliar la unión de países de América. Así como la Comunidad Europea se convirtió en Unión Europea, así es lo que estamos nosotros proponiendo, porque entonces América se convertiría en la región más importante del mundo; ya lo es, pero le falta integración”, dijo.

AMLO viajará a Colombia después de Cumbre de América Latina

El presidente López Obrador indicó que sí viajará a Colombia para platicar con Gustavo Petro, presidente de ese país, para abordar estrategias para el combate de drogas con una perspectiva diferente a la que usa Estados Unidos.

“Entonces, sí vamos a plantear eso, el buscar la integración de América, y después va a ser el viaje a Colombia. Y vamos a seguir trabajando sobre esto”, dijo.

El próximo 9 y 10 de enero se realizará la Cumbre de América del Norte, por lo que Biden y Trudeau viajarán a la Ciudad de México (CDMX).

