¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 2 de diciembre

Este 2 de diciembre, en la mañanera de AMLO se abordaron varios temas como la seguridad en el estado de Veracruz; checa el resumen de la conferencia de prensa ofrecida desde ese estado.

Seguridad en el estado de Veracruz

José Rafael Ojeda, secretario d e Marina, dio a conocer en la mañanera de AMLO la situación de seguriad en Veracruz de diciembre de 2018 a octubre de 2022, en el que a nivel nacional, ocupa el tercer lugar en secuestro, el sexto en feminicidio. En extorsiones ocupa el séptimo lugar, el noveno en robo a tranposrte; el 12en robo a necio y a transeúnte.



AMLO responde a denuncias de la oposición por uso de recuros

El Presidente se pronunció sobre las denuncias que interpusieron algunos senadores del PRI, PAN y el PRD en su contra por el presunto uso de recursos públicos para promover la marcha del 27 de noviembre.

"Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió al PRD y senadores de PRI y PAN que presentaron queja ante el #INE contra el presidente López Obrador por uso de recursos públicos para promover su marcha pic.twitter.com/stIG4RGH5R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2022

AMLO insistirá en integración en Cumbre de América del Norte

El Presidente dijo que en la Cumbre de América del Norte buscarán la integración de América respetando la soberanía.

López Obrador dijo que espera viajar a Colombia para abordar con Gustavo Petro una estrategia antidrogas con una perspectiva diferente a Estados Unidos y prevé que sea después de la visita de su hólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en su propuesta de que se integre el continente Americano pic.twitter.com/yDFSU5DtPp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2022

AMLO insiste que en Morena no habrá destapados

López Obrador aseguró que para el proceso de elección del candidato para las elecciones de 2024, será la gente que a través de la encuesta eliga al idóneo para la continuidad del proyecto de transformación.

#EnLaMañanera | Insiste el presidente @lopezobrador_ en que no impondrá al candidato presidencial de #Morena pic.twitter.com/1WUNMGYu0h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2022

AMLO revela que Adán Augusto está enfermo



El Presidente explicó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, por una enfermdad respiratoria, por lo que no acudió a la reunión este viernes en Veracruz, y aprovechó para pedile a la gente que se cuide.

"Adán Augusto anda malo de la tos, hay mucha enfermedad respiratoria, hay que cuidarse...influenza y lo que queda de Covid. Hay que cuidarse, de por sí la temporada esta es muy dificil", dijo.

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación @adan_augusto no asistió a la reunión de de seguridad de este viernes agendado en #Veracruz por un problema en las vía respiratorias, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/yJtqH3JcHg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2022

¿Qué dijo AMLO hoy en la mañanera del 2 de diciembre?



El mandatario habló sobre sus opositores, la Cumbre de América del Norte en enero próximo y de la marcha del pasado 27 de noviembre.