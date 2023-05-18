¿Un nuevo milagro mexicano? AMLO destaca la fortaleza de la moneda frente al dólar

En la conferencia matutina, el mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), resaltó el momento económico que vive México y por esta razón subrayó que comienza a hablarse de un “nuevo milagro mexicano”, un concepto que se desarrolló en la política nacional durante la década de 1940.

AMLO destacó que, actualmente el peso mexicano se posiciona como la moneda con mayor apreciación a nivel mundial frente al dólar estadounidense, que actualmente cotiza en 17.71; el 10 de mayo rompió la frontera de los 18.97, lo que significó uno de los mejores momentos de la economía nacional desde la pandemia por Covid-19.

El ejecutivo federal se mostró confiado por el momento que vive la moneda nacional y enfatizó que es importante mantener una economía fuerte y estable; sin embargo, lamentó que algunas secciones tendrán desventaja, principalmente las que se dedican a la exportación y reciben sus ganancias en dólares.

“En general nos ayuda, nos apoya. Hay un porcentaje de la deuda externa que está contratada en dólares, entonces esto significa una disminución del monto. Sí puede afectar a quienes exportan por el precio del dólar, pero yo diría que es mejor un peso fuerte que las depreciaciones y la devaluación, en términos generales", dijo el presidente mexicano.

¿Cuáles son los objetivos que tenía el milagro mexicano, en referencia a lo dicho por AMLO?

El milagro mexicano marcó un impactó en la sociedad mexicana, pues el gobierno ayudó a distintos sectores económicos como:



Banqueros

Trabajadores

Empresarios

Campesinos

Tras establecer los puntos del crecimiento económico, los objetivos se basaron en buscar cinco puntos:



Elevar el nivel de vida de la población, especialmente de los inferiores de la pirámide: obreros, campesinos y la clase media baja.

Aumentar sostenidamente el ingreso nacional y el PIB.

Diversificar la economía lo más posible y lo más aprisa posible.

Industrializar el país, haciendo énfasis en las industrias básicas.

Impulsar políticas proteccionistas de la economía, junto a la liberalización del mercado interno.

¿Qué es el superpeso de AMLO y en qué beneficia a México?

Actualmente, el superpeso mexicano, es una de las monedas mejor posicionadas en países emergentes, y por esa razón ha sorprendido a la comunidad financiera, desde el primer cuatrimestre del 2023 la moneda se encuentra estable frente al dólar mientras que otras naciones no han tenido dichos beneficios, al contrario la inflación se vuelve evidente; de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales se encuentra por detrás de China y la rupia india.

Uno de los principales beneficios que tiene el superpeso se basa en los inversionistas, quienes encuentran en México la oportunidad de invertir con un riesgo mínima de perder parte de sus ganancias, así lo presumió el canciller Marcelo Ebrard, cuando resaltó el papel nacional a nivel mundial.

