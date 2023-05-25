¿Cuál es el origen de la palabra naco? AMLO responde y crítica a la oposición

En las primeras horas del jueves 25 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció sobre el grupo conservador y lamentó que el racismo siga presente, principalmente porque lo han alimentado las élites en los últimos años al implementar de mala manera la palabra naco.

“Hasta emerge como nunca, sale a flote el clasismo, el racismo: ‘¿Cómo ahora los nacos van a gobernar?’ y ‘¿cómo los nacos son los predilectos?’ si antes los de la élite eran los hijos predilectos del régimen”, agregó el ejecutivo federal.

Históricamente, la palabra naco se ha implementado en distintos contextos, y por esta razón diccionarios le han buscado un significado, al igual escritores lo han plasmado en sus libros, pero todos derivan en un mismo punto, se trata de un estereotipo, por esta razón, en la mañanera de AMLO señalaron cuál es su origen.

¿Qué significado tiene la palabra naco en México?

Abordar el concepto de la palabra naco es amplio, pues se aplica en distintos contextos; sin embargo, la Real Academia Española (RAE) lo define como sinónimo de indio, esto en referencia a las comunidades indígenas, en cambio, la Academia Mexicana de la Lengua en su libro “Diccionario de Mexicanismos” amplía la definición al agregar que la palabra se emplea cuando una persona se percibe como vulgar, de mal gusto, de origen indígena o bien, de bajos recursos.

La palabra naco tiene múltiples significados, la RAE y AMLO ya lo definieron.|Real Academia Española

El escritor Carlos Monsiváis utilizó el término para referirse a las personas de origen rural que se sitúan en la urbes y que no logran adaptarse a una comunidad, esto lo hizo en su libro Escenas de pudor y liviandad publicado en 1988; actualmente, el significado que se le da popularmente a la palabra naco no es bien visto en la sociedad mexicana, pues con base en las definiciones se puede usar como insulto hacia otra persona.

¿Cuál es el origen de la palabra naco? AMLO responde

La definición de AMLO sobre el origen de la palabra se complementa con la hecha por Monsiváis, quien explicó que la palabra deriva de un pueblo indígena identificados como Totonacas, quienes se ubican en Veracruz; de acuerdo con López Obrador el término se usó en la época colonial.

“Entonces en un tiempo los que se sentían superiores empezaron a llamar naco al que consideraban de origen indígena, pobre, humilde o del medio rural (...) Pero eso, como se impuso durante mucho tiempo, viene desde que nos invadieron para robar, para robarse el oro, la plata; tenían que justificar el saqueo, esgrimiendo o justificando el robo de los recursos naturales, hablando de que vinieron a civilizarnos”.