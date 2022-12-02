¿Por qué AMLO dice que es originario de Tabasco... y de Veracruz?

¿El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es originario de dos entidades? En repetidas ocasiones el mandatario ha explicado que no solo es de Tabasco, sino de Veracruz, ¿por qué asegura esto y qué dice la ley?

En la mañanera del 2 de diciembre, AMLO aseguró que él no solo es de Tabasco, sino también de Veracruz, estado colindante y explicó el motivo.

De acuerdo con el propio mandatario, él nació en Tepetitán, una comunidad ubicada en el municipio de Macuspana, Tabasco.

"Soy de Tepetitán, porque Macuspana pues la cabecera municipal. Mi pueblo es más pequeño, es un pueblo a la orilla de un río, donde fui muy feliz", ha contado el Presidente López Obrador.

¿Por qué AMLO dice que es originario también de Tabasco?

AMLO ha explicado que él se considera también de Veracruz, ya que su padre era originario de ese estado.

El Presidente citó a la Constitución del Estado de Veracruz para asegurar que son veracruzanos no solo los que nacen en la entidad, sino también aquellos cuyos padres son originarios de dicho estado.

"La Constitución de Veracruz establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos, creo que es el artículo 11 de la Constitución de Veracruz. Y mi padre era veracruzano, pero estoy votando en la Ciudad de México, allá tengo mi residencia. Entonces, somos paisanos...", declaró AMLO durante la conferencia del 2 de diciembre.

En una consulta a la Constitución del Estado de Veracruz se confirma lo citado por el Presidente.

Artículo 11. Son veracruzanos:

I. Los nacidos en el territorio del Estado; y

II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

