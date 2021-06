El presupuesto no es de ningún partido: AMLO pide gobernar para todos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en México pueden existir diferencias, como las vistas durante las elecciones del 6 de junio, pero una vez que se constituye un gobierno, se tienen que atender todos los sectores de la población y se tiene que administrar el presupuesto público con justicia.

“Pueden haber diferencias y acaban de pasar las campañas y hubieron elecciones, pero una vez que se constituye el gobierno se tienen que atender a todos. El presupuesto es dinero público y se tiene que administrar y distribuir con justicia, tenemos que buscar la unidad del pueblo”, declaró el mandatario.

Te puede interesar: INE concluye conteo de cómputos distritales para diputados federales

Durante su gira por Oaxaca, AMLO mencionó que ocuparse nada más de un grupo es “ser faccioso”, hacerlo para todos, sin importar el partido político al que pertenezcan los ciudadanos es democracia.

“No es de que tú no votaste por mí, tú no vas a recibir nada, eso ya se acabó, el presupuesto no es de ningún partido, es dinero de todo el pueblo, tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo”, agregó.

El jefe del ejecutivo afirmó que su administración está comprometida con ayudar a la gente, para “conseguir el bienestar del pueblo y en especial de la gente pobre, de los que viven en las comunidades y colonias marginadas”.

Supervisión de obra. Autopista Barranca Larga-Ventanilla. https://t.co/VYTS8n9Rom — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 12, 2021

Obras inconclusas de gobiernos anteriores se terminarán, dice AMLO

Luego de supervisar el avance de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, el mandatario señaló que no solo se está construyendo una vialidad moderna, también se atiende a los pueblos para “forjar una modernidad desde abajo, compartida, equitativa y que beneficie a todos”.

“Puede ser esta carretera un laboratorio para demostrar cómo se debe de trabajar en materia de obras, porque estuvo detenida durante muchos años y ya se reinició y se va a terminar, esto es un ejemplo a seguir”, mencionó.

La nueva autopista acortará los tiempos de traslado de la capital de Oaxaca a la costa, donde los turistas pueden encontrar actividades “para todos los gustos”, como los que disfrutan de las olas y la recreación entre la naturaleza.





En presencia del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el presidente de México reconoció que su gobierno heredó muchas obras inconclusas, como carreteras, trenes, escuelas, hospitales, plantas termoeléctricas y gasoductos.

“Todas las tenemos que concluir y no dejar esa herencia de obras inconclusas a nuevos gobiernos. Aquí se está demostrando que se puede avanzar en la construcción de estas obras, concluirlas, hacerlas bien”, sentenció AMLO.

Te puede interesar: Agrupaciones priistas exigen la renuncia de Alejandro Moreno