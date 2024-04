¿Cuáles son las razones por las que AMLO rechaza diálogo con Ricardo B. Salinas Pliego?

Durante la conferencia mañanera de este martes 2 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó tener un diálogo con el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, quien le extendió la invitación tan solo un día antes.

A pesar de que Ricardo B. Salinas Pliego aceptó el reto del morenista para sostener un diálogo frontal, este martes el mandatario se echó para atrás y explicó sus razones.

“Nada más decirle a Ricardo que yo no puedo entrevistarme o que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos, es mejor que pase eso y luego hablamos”, dijo en su conferencia mañanera. Además, al ser cuestionado sobre si le decía que no, el mandatario afirmó su decisión y mencionó que “hasta que pase lo de la resolución judicial, porque, ¿para qué nos confrontamos?”.

Ya que mi amigo @lopezobrador_ le saco la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública ya que YO NUNCA he sido un cobarde, agachón de los que “callan como momias” ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los #Gobiernicolas.… pic.twitter.com/tfpbOaeMQn — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 2, 2024

Ricardo B. Salinas Pliego reacciona a rechazo de AMLO para dialogar

Este 2 de abril, la respuesta del presidente de Grupo Salinas llegó por redes sociales, donde dejó en claro que López Obrador le sacó la vuelta a la entrevista y quedó en espera de una disculpa pública. Reiteró que él nunca ha sido un cobarde ni agachón ante la corrupción, la violencia o la falta de resultado de los gobernantes. Además de que siempre se ha caracterizado por decir las cosas de frente.

Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel acusó a los medios de comunicación de orquestar una campaña en su contra, además de que se refirió a Ricardo B. Salinas Pliego como alguien que nunca ha entrevistado a alguien, por lo que le tomó la palabra y lo invitó a realizar una entrevista personalmente para “platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin medias tintas”.

Finalmente, el presidente López Obrador celebró que en la democracia haya lugar para las diferencias y afirmó que esto no es algo malo.