AMLO anuncia que refinería de Minatitlán ya está en operaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó la Refinería de Minatitlán, en Veracruz, a un mes de ocurrido el incendio, a fin de agradecer a los trabajadores por “echar a andar de nuevo las plantas que ya están produciendo gasolina”.

El Presidente escribió en su cuenta de Twitter que “a un mes del incendio, gracias a los trabajadores y a los técnicos de Pemex, ha vuelto a producir gasolina la refinería de Minatitlán.”

Dicho mensaje se acompañó de un video de poco más de dos minutos en el que recordó que el pasado 8 de abril “se quemó un tanque que estaba en este sitio.”

Explicó que incluso uno de los trabajadores se quemó las manos al cerrar las válvulas del tanque para evitar que el fuego se extendiera y provocara una desgracia.

“Protección Civil y el sistema de seguridad de Pemex, los trabajadores, los técnicos, apagaron el incendio. Lo controlaron, evitando que se extendiera y se incendiaran todos los tanques.

“Iba a ser una desgracia mayor y hubo un trabajador al que le rindo homenaje porque se quemó las manos, fue el que cerró las válvulas, con mucha pasión y con mucho valor”, comentó AMLO.

En el video, López Obrador también enfatizó que se harán mantenimientos a las refinerías de todo el país, ya que “el petróleo es de la nación, es del pueblo”, añadió.

AMLO viajó a Tabasco para supervisar Refinería Dos Bocas

AMLO viajó la tarde de ayer a Tabasco a fin de supervisar los trabajos de la Refinería Dos Bocas.También a través de redes sociales compartió un video donde presumió el pueblo El Bellote, ubicado en su entidad natal.

“Estoy llegando al Bellote, este es el municipio de Paraíso ¿A poco no hace honor a su nombre este paisaje? ¿qué no es un paraíso? Esto es Tabasco y no como lo pintan, esta es mi tierra, mi agua. Vamos a la refinería Dos Bocas. Trabajar así, además de ser un deber, es un placer”, se le escucha decir al mandatario.

La edificación de la refinería Dos Bocas ha recibido críticas desde un inicio, tanto por parte de especialistas como ambientalistas. Sin embargo, el proyecto sigue avanzando, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 75.5 millones de pesos.

