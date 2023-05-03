AMLO se reúne con Liz Sherwood para hablar sobre migración

Este martes 2 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora para Seguridad Nacional, enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Nacional, donde también participaron en dicho encuentro, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el embajador de EU en México, Ken Salazar.

Los temas de los que se hablaron, los funcionarios de los dos países, fueron migración, seguridad, tráfico de armas y de drogas. Así lo dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, durante la conferencia matutina de este martes.

Además del tema migratorio, AMLO anunaca inversiones

Desde su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que se sostuvieron tres reuniones importantes con el equipo de Elizabeth Sherwood-Randall. El mandatario recalcó que en el tema de migracón se debe tener un enfoque humanista.

Además, el jefe del Poder Ejecutivo adelantó que la empesa Pacific Limited va a construir en el estado de Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción, con una inversión que llega a los 14 mil millones de dólares.

Hoy sostuvimos tres reuniones importantes: recibimos a Elizabeth Sherwood-Randall, enviada del presidente Biden para tratar el tema migratorio con un enfoque humanista. También nos dieron la buena noticia de que la empresa Pacific Limited construirá en Sonora un gasoducto y una… pic.twitter.com/roO6igomwY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 2, 2023

Además, el presidente informó que se iniciaron los acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Transístmico con la empresa de ferrocarriles Canadian Pacific Kansas City.

Cabe recordar que esta fue la segunda ocasión en la que AMLO se reunió con Elizabeth Sherwood-Randall. El primer encuentro entre el presidente y la funcionaria estadounidense se llevó a cabo el pasado 9 de marzo de 2023, reunión que también fue en Palacio Nacional.