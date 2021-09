AMLO pide en su testamento no usar su nombre para nombrar escuelas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que en su testamento pidió que no se use su nombre para nombrar calles o hospitales y que tampoco quiere estatuas, porque ya no es tiempo de rendir culto a personalidades.

En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente

En su conferencia en Palacio Nacional, AMLO dijo que la mejor manera de rendir homenaje a los dirigentes es siguiendo su ejemplo, no colocando estatuas ni el nombre de escuelas o hospitales.

“Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a heroes, heroinas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, dijo al ser cuestionado sobre colocar una estatua de él en Los Pinos.

Acerca de las estatuas, AMLO dijo que solo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades.

AMLO reitera que está a favor de Tlalli

El jefe del Ejecutivo reiteró que está de acuerdo en que el Monumento a Cristóbal Colón sea reemplazado por la cabeza de una mujer indígena.

Si estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas, que se va ainstalar, que se va a poner donde estaba la Glorieta a Colón, en eso sí estoy totalmente de acuerdo

AMLO insitió en que a partir la invasión se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México Prehispánico y eso lo que se debe de exaltar

Cómo no voy a estar de acuerdo con que se ponga en Paseo de la Reforma una cabeza estilizada de una mujer Olmeca, si es la cultura madre, pero eso es otra cosa

El escultor y artista visual Pedro Reyes mostró imágenes de cómo será el monumento que será colocado en lugar de la estatua de Cristóbal Colón.





En un video en sus redes sociales, Reyes presentó la digitalización de cómo será Tlalli, obra con la que autoridades se busca reconocer a la mujer indígena.

