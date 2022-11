AMLO buscará unidad en selección de candidato de Morena para 2024

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una indirecta para quienes aseguran que no hay piso parejo en la selección del candidato de Morena, rumbo a las elecciones de 2024, por lo que buscará la unidad.

“Voy hacer que se mantenga la unidad, salga quien salga en la encuesta, se tiene que apoyar. No es la persona, es el proyecto, quien apuesta a la división pues ni tiene convicciones o quien asumiera una postura de que no salí”, declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que buscará mantener la unidad durante proceso de selección de candidato presidencial pic.twitter.com/dRETiwO1Kl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

El mandatario dijo durante la mañanera de hoy, que no es el candidato lo que la gente sigue, sino el proyecto de nación que él encabeza, por lo que la gente será quien elija en 2024 a quien dé continuidad al proceso de transformación.

“Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones o quien asumiera una postura de que “no salí", pero entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo “no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso” y se va, pues yo conociendo a la gente, creo que la gente le diría: que te vaya bien, sigue tu camino”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que el aspirante presidencial que critique falta de democracia en #Morena se irá del partido sin apoyo ciudadano pic.twitter.com/GeGIUZ0c7k — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

AMLO ve en candidato de Morena continuidad del proyecto

El presidente insistió en que hay reglas claras para la elección del candidato de Morena y que lo apoyará, por lo que se descarta que exista un dedazo.

“A esa y a ese compañero que salga, ese es al que voy apoyar, no voy irle a hacer campaña, nada más me voy a pronunciar, fue la gente, fue la mayoría, no hubo dedazo, fueron reglas claras y se acabó y espero que los que no salgan, actúen de manera responsable y digan, vamos, adelante y el o la que salga que no sienta que no va a necesitar a nadie porque de una vez les digo, por experiencia, se requiere del apoyo de muchos”, explicó.

También dijo que quien sea elegido como candidato de Morena, como Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard darían continuidad a la Cuarta Transformación.

“De los que tienen posibilidades de ser candidatos en nuestro movimiento, cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio”, agregó AMLO sobre Sheinbau, Adán Augusto y Ebrard.