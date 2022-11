¿De qué se trató la mañanera de AMLO? Resumen del 28 de noviembre

Este 28 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de los combustibles, de la canasta básica, además de la marcha por los cuatro años de gobierno. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Profeco da a conocer los precios de los combustibles

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, informó que los precios de los comustibles se localizan en los siguientes precios, además de los subsidios que tendrán.

Regular: $21.84 (39%)

Premium: $24.09 (13.4%)



Diésel: $23.61 (91.5)

Sobre la inflación de la canasta básica de los 24 productos, detalló que se muestra una tendencia a estabilizarse, mientras que en el precio del gas, hay una tendencia a la baja.

AMLO agradece a gente que acudió a la marcha

El Presidente aprovechó la mañanera para expresar su agradecimiento al 1.2 millones de personas que acudieron a la marcha de los cuatros años y aseguró que no hubo hechos que lamentar, por lo que hay saldo blanco.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reportó saldo blanco tras marcha a la que convocó el domingo

“Estoy muy contento, muy agradecido con la gente, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto que el pueblo sea mal agradecido, es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo satisfecho por la marcha a la que convocó y a la que según cálculos preliminares asistieron más de un millón de sus simpatizantes

AMLO prevé acuerdo para aumentar salario mínimo un 20%

El presidente López Obrador dijo que espera que haya un acuerdo entre empresarios y obreros para que se logre un aumento del 20% del salario mínimo.





“Que lleguen a un acuerdo con el gobierno, dije que ronde alrededor del 20%, sí hay voluntad”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que el salario mínimo de 2023 pueda aumentar en un 20 por ciento.

AMLO dará a conocer el quién es quién en canasta básica

El presidente López Obrador dijo que el próximo lunes presentrá un informe sobre el plan antiinflacionario que se dio a conoce en octubre pasado, pero aseguró que hay buena actitud y están cumpliendo en vender la canasta básica.

“Estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes, están cumpliendo el pacto que firmamos, están abajo de eso (mil 39 pesos), vamos a ver quién es quién”, dijo.

AMLO envía mensaje a la Selección Mexicana de Futbol

El mandatario aprovechó la mañanera para enviarle un mensaje a los seleccionados que buscan avanzar en Qatar 2022 y dijo que en la marcha nunca se cansó debido al deporte, por lo que es importante que continúen hasta que se acabe el torneo.

“Decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de Futbol que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ¡ánimo!”, dijo.