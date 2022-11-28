¿De qué se trató la mañanera de AMLO? Resumen del 28 de noviembre

Este 28 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de los combustibles, de la canasta básica, además de la marcha por los cuatro años de gobierno. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Profeco da a conocer los precios de los combustibles

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, informó que los precios de los comustibles se localizan en los siguientes precios, además de los subsidios que tendrán.

Regular: $21.84 (39%)

Premium: $24.09 (13.4%)

Diésel: $23.61 (91.5)

Sobre la inflación de la canasta básica de los 24 productos, detalló que se muestra una tendencia a estabilizarse, mientras que en el precio del gas, hay una tendencia a la baja.

AMLO agradece a gente que acudió a la marcha

El Presidente aprovechó la mañanera para expresar su agradecimiento al 1.2 millones de personas que acudieron a la marcha de los cuatros años y aseguró que no hubo hechos que lamentar, por lo que hay saldo blanco.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reportó saldo blanco tras marcha a la que convocó el domingo pic.twitter.com/me0ExEkll1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

"Estoy muy contento, muy agradecido con la gente, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto que el pueblo sea mal agradecido, es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo satisfecho por la marcha a la que convocó y a la que según cálculos preliminares asistieron más de un millón de sus simpatizantes pic.twitter.com/xqTWTCq1T4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

AMLO prevé acuerdo para aumentar salario mínimo un 20%

El presidente López Obrador dijo conferencia que espera que haya un acuerdo entre empresarios y obreros para que se logre un aumento del 20% del salario mínimo.

"Que lleguen a un acuerdo con el gobierno, dije que ronde alrededor del 20%, sí hay voluntad", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que el salario mínimo de 2023 pueda aumentar en un 20 por ciento. pic.twitter.com/xuezA8KZcY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

AMLO dará a conocer el quién es quién en canasta básica

El presidente López Obrador dijo que el próximo lunes presentrá un informe sobre el convenio antiinflacionario que se dio a conoce en octubre pasado, pero aseguró que hay buena actitud y están cumpliendo en vender la canasta básica.

"Estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes, están cumpliendo el pacto que firmamos, están abajo de eso (mil 39 pesos), vamos a ver quién es quién", dijo.

AMLO envía mensaje a la Selección Mexicana de Futbol

El mandatario aprovechó la mañanera para enviarle un mensaje a los seleccionados que buscan avanzar en Qatar 2022 y dijo que en la marcha nunca se cansó debido al deporte, por lo que es importante que continúen hasta que se acabe el torneo.

"Decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de Futbol que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ¡ánimo!", dijo.

#EnLaMañanera | Camino al partido entre #México y Arabia Saudita, el presidente @lopezobrador_ pidió a la Selección Mexicana ir para adelante y no bajonearse. Esto después de que el fin de semana la Selección Mexicana perdió el partido contra Argentina. pic.twitter.com/EqKs6yGbMr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

AMLO plantea reforma a la Constitución para defraudación fiscal

El Presidente criticó en la mañanera de nuevo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la eliminación de la prisión preventiva para delitos de defraudación fiscal, por lo que dijo que se buscará reformar la Constitución para que se castigue como delito penal y no haya amparos, pues dijo que eso es por la corrupción.

"Ahora la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza, si no se demuestra en un plazo, todo un truco para que con argucias legaloides salgan, entonces eso de los factureros también... hay que buscar la forma de reformar la Constitución para que vuelva otra vez, es como lo de la austeridad", dijo.

AMLO confirma detención de líder de grupo criminal en Nuevo Laredo

En la mañanera, AMLO dijo que se logró la detención del Negro 35, líder de plaza de una organización del crimen organizado, causante de hechos violentos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Se detuvo a una persona que era jefe de un grupo de la delincuencia y hubo reacciones, pero ya se llevo acabo esa detención y hay elementos para demostrar que es responsables de hechos violentos”, dijo.

#EnLaMañanera | Las balaceras y enfrentamientos ocurridos esta mañana en Nuevo Laredo son por la detención de un hombre apodado "Negro 35", presunto jefe de plaza de Cártel Noreste, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/CXgZ8ldaxz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

AMLO insiste en que apoyará a ganador de encuesta de Morena



El presidente López Obrador dijo que apoyará al candidato o candidata para las elecciones de 2024 que sea electo por la encuesta al interior de Morena y aseguró que la gente apoya al proyecto, no tanto al candidato, además dijo que quien apuesya por la división al interior del partido, carece de convicciones.

“Salga quien salga en la encuesta se tiene que apoyar, no es la persona, es el proyecto, quien apuesta a la división no tiene convicciones”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que el aspirante presidencial que critique falta de democracia en #Morena se irá del partido sin apoyo ciudadano pic.twitter.com/GeGIUZ0c7k — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

Hombre entra a Palacio Nacional para contactar a AMLO

Durante la mañanera, un hombre logró pasar la seguridad de Palacio Nacional para contactar a AMLO, pues dijo que tenía respuesta a las cinco cartas enviadas a Atención Ciudadana de Presidencia, por lo que dijo que no tuvo alternativa. El hombre, de 36 años, dijo ser militar y pedía que el Presidente tratara su caso.

Así fue el momento en que el hombre que burló la seguridad le grita al presidente en la #Mañanera pic.twitter.com/UjHN2ea3IZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 28 de noviembre?



El presidente López Obrador habló sobre la marcha de este domingo y también sobre el candidato de Morena rumbo a las elecciones de 2024; estas son las frases más destacables de lo que AMLO dijo en la mañanera de hoy.