INE exonera a Martín, hermano de López Obrador de financiamiento indebido

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Martín López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de realizar presuntamente aportaciones ilegales a favor del partido Morena.

A pesar de que un video que circuló en diversos medios de información evidencia a Martín Lopez Obrador recibiendo dinero en efectivo en un sobre amarillo por parte del operador político de Morena, David León, el organismo electoral determinó que no hubo pruebas suficientes para sancionar a Morena.

Sin debate, ni discusión de por medio, el proyecto elaborado por el consejero Uuc -kib Espadas fue aprobado en lo general por unanimidad de los consejeros.

Cabe mencionar que la resolución del INE ocurre casi cinco años después de que el senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Antonio Martín del Campo denunció el hecho ante el organismo.

En la resolución aprobada se establece que el INE no pudo comprobar que el dinero entregado por David León Romero “fue en beneficio, o entró a las arcas del partido Morena, ni mucho menos que todo ese cúmulo de recurso económico se dispersó (y) no se advirtió relación alguna con Martín Jesús López Obrador”.

Ante ello "se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Morena, así como Martín Jesús López Obrador y David Eduardo León Romero”.

¿Qué se ve en el video de Martín López Obrador?

Cabe recordar que en año 2021, el portal de noticias Latinus reveló un video grabado por David León, en el que se observa al lado del hermano de AMLO, Martín Jesús López Obrador.

Se les ve charlando en el comedor de lo que parece ser una casa. De acuerdo con el medio se trata de una casa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde León cuenta los billetes que suman la cantidad de 166 mil pesos, aunque solo mete 150 mil pesos en un sobre amarillo que luego entrega a Martín López Obrador.

Posteriormente, el hermano de AMLO se despide diciendo que ese dinero es de su hermano, es decir, el ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.