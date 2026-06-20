Conductores que podrán ser multados por el Hoy No Circula sabatino

Los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deberán tomar en cuenta algunas restricciones para esta sábado 20 de junio de 2026 debido a la aplicación del programa Hoy No Circula.

Toma en cuenta que de no respetar las restricciones vehiculares que se aplicarán conforme al calendario sabatino establecido por las autoridades implica una sanción económica a través de una multa por no respetar el Reglamento de Tránsito.

¿Qué autos no circulan el sábado 20 de junio de 2026?

Antes de salir de casa, es importante verificar si tu vehículo se encuentra dentro de los automóviles con restricción este fin de semana. Estos son los hologramas, placas y automóviles que descansan, pero de no hacerlo, los conductores serán multados.

Holograma 1



Holograma 2



Terminación de placas:

1, 3, 5, 7 y 9

Estas medidas se aplican por ser el tercer sábado del mes, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

¿Qué vehículos sí pueden circular ante Hoy No Circula sabatino?

La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios cinurbados del Edomex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. La restricción del programa se aplicará en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.

A pesar de ello, los vehículos que sí pueden circular con aquellos que cuenten con Holograma 0 y Holograma 00, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental que modifique el programa. También están exentos los siguientes vehículos:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, establece que la multa para quien incumpla el Hoy No Circula en la capital es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En 2026, la multa va de los $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos, pero en el Edomex, cambia debido a una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, cuyo pago será de 20 veces la UMA, es decir, $2 mil 346 pesos.