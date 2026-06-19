Hoy No Circula sin contingencia: lista de autos que descansan este viernes 19 de junio

¿Hay Doble Hoy No Circula? Las medidas del programa vehicular se mantienen para este viernes 19 de junio en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex).

El Índice de Calidad del Aire no reportó números alarmantes, por lo que no fue necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, aunque diversos autos deberán seguir las restricciones obligatorias del Hoy No Circula.

Lista de autos con restricciones por el Hoy No Circula para este viernes 19 de junio

El calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis establece qué autos deben suspender su circulación este viernes, con base en el color de su engomado y la terminación de sus placas:



Autos con engomado color azul

Autos con terminación de placas 9 y 0

Autos con holograma 1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Las restricciones están vigentes únicamente de lunes a sábado desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se activa solo cuando la CAMe detecta que los niveles de contaminación en el Valle de México son extremadamente altos y superan los 150 puntos del Índice de Calidad del Aire (partículas PM10, PM2.5 o niveles de ozono).

Si las estaciones registran estos números, inmediatamente se duplica el número de vehículos que deben dejar de transitar, entre ellos:



Holograma 1 y 2: Por lo general, se restringe la circulación del 50% de los autos con Holograma 1 (basándose en si su placa es par o impar).

Holograma 0 y 00: Bajo el Doble Hoy No Circula, ciertos autos con holograma 0 y 00 también tienen que descansar.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Este programa únicamente se encuentra vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios de la entidad mexiquense. A pesar de ello, las placas foráneas también cuentan con restricciones para circular dentro de la zona metropolitana.

Zona Metropolitana del Valle de México:



Atizapán de Zaragoza Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Desde la ampliación reciente, también aplica en municipios de Toluca y zona conurbada de Santiago Tianguistenco::

