La advertencia de JD Vance incendia San Lázaro; la oposición pasa factura por los “abrazos, no balazos”

Las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sobre la posibilidad de emprender acciones militares contra los cárteles en territorio mexicano encendieron la Cámara de Diputados

Morena, PRI y PAN respondieron con posturas completamente distintas sobre cómo enfrentar el crimen organizado y la relación con Washington, y como caso siempre, más de uno dio de qué hablar.

Mientras Morena cerró filas en defensa de la soberanía nacional, la oposición aprovechó el momento para cuestionar los resultados de la política de seguridad impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

Monreal rechaza cualquier intervención y llama a privilegiar la cooperación

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, calificó como inadmisible la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México y aseguró que ese tipo de planteamientos no contribuyen a fortalecer la relación entre ambos países.

El legislador sostuvo que México ha mantenido una disposición permanente para colaborar con Estados Unidos mediante mecanismos de coordinación, intercambio de información e inteligencia, siempre dentro del respeto a la soberanía nacional.

Afirmó además que no cree que Washington se atreva a concretar una invasión militar por las implicaciones internacionales que tendría una decisión de esa magnitud. En ese contexto, consideró que las declaraciones de JD Vance generan tensión innecesaria y dificultan el entendimiento bilateral.

🇲🇽 Mientras #Morena responde con el Himno Nacional al amago de JD Vance de posibles acciones militares en México, @PRI_Nacional y @AccionNacional exigen resultados contra el crimen. @RicardoMonrealA apela al patriotismo;@rubenmoreiravdz culpa a la política de “abrazos, no… pic.twitter.com/rIEI0V5i3m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

PRI: el problema no son las palabras de Washington, sino el avance del crimen

Desde la bancada del PRI, el coordinador Rubén Moreira enfocó sus críticas en la política de seguridad aplicada por el gobierno federal durante los últimos años.

El legislador sostuvo que las advertencias provenientes de Estados Unidos son consecuencia del fortalecimiento que, a su juicio, alcanzaron los grupos criminales durante la estrategia de "abrazos, no balazos" implementada por el expresidente López Obrador.

Moreira afirmó que el país necesita acciones contundentes contra la delincuencia organizada y no discursos que, dijo, terminan por minimizar un problema que ha golpeado a distintas regiones del país.

Para el priista, la prioridad debe ser recuperar el control del territorio y enfrentar a las organizaciones criminales con toda la capacidad del Estado.

PAN exige romper la impunidad para evitar presiones de Estados Unidos

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, coincidió en rechazar cualquier intervención extranjera, aunque sostuvo que la mejor manera de impedir ese tipo de amenazas es combatir de forma efectiva a los grupos del crimen organizado.

La legisladora aseguró que mientras exista impunidad para los cárteles, México seguirá expuesto a presiones provenientes del exterior.

Por ello, planteó que el Estado debe romper cualquier espacio de tolerancia hacia las organizaciones criminales y actuar sin tregua para restablecer la seguridad.