¿Blindan frontera México-EU? Política migratoria uno de los ejes de la reunión entre ambos países

Los gobiernos de México y Estados Unidos evalúan y coordinan las acciones de la agenda bilateral en materia migratoria, así lo confirmaron autoridades de ambos países luego de reunirse en privado este viernes 19 de junio.

Los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez y Relaciones Exteriores (SRE) Roberto Velasco, encabezaron la reunión de trabajo clave con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A la reunión estratégica acudió el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sergio Salomón Céspedes y representantes de las instituciones de seguridad y justicia de ambos países, incluyendo a delegados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia embajada estadounidense.

La reunión plantea el carácter prioritario y multidimensional que ambas naciones han dado a la gestión de los flujos migratorios en la región.

Temas que abordaron en la reunión México-Estados Unidos

Durante la reunión, las autoridades mexicanas destacaron los avances significativos alcanzados por el Gobierno de México para atender el complejo proceso migratorio actual.

Asimismo, se subrayó la importancia de mantener una colaboración binacional permanente, la cual se rige bajo los principios de corresponsabilidad y respeto mutuo que sustentan históricamente la relación entre ambos países vecinos.

De acuerdo con la infomación compartida, esta coordinación ha dado resultados en el corto y mediano plazo, permitiendo no solo una reducción en los índices de migración irregular, sino también un fortalecimiento en las tareas de inteligencia para combatir de manera frontal a las redes transnacionales dedicadas al tráfico y la trata de personas.