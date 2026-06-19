¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy viernes 19 de junio?

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades hablaron sobre la agenda pública antes de abrir el espacio informativo a las preguntas de los reporteros. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 19 de junio de 2026?

La presidenta menciona que hoy viajará a Baja California, a San Quintín, Ensenada, Tijuana, en BC y San Luis Río Colorado, en Sonora.