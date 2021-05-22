Ana, la primera tormenta subtropical en el Atlántico

La tormenta subtropical Ana se formó en la madrugada del sábado en el Océano Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Ana se situaba esta mañana a 290 kilómetros al oeste de Bermudas, se movía a 6 kilómetros por hora en dirección oeste suroeste y presentaba unos vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

Subtropical Storm #Ana Advisory 1A: Ana Moving Slowly While Centered Northeast of Bermuda. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 22, 2021

Se espera que el meteoro continúe su lento y errático avance a lo largo de la jornada y el domingo y el lunes cobrará velocidad en su avance al noreste.

Sobre el sistema de baja presión surgido en el Golfo de México este viernes, el NHC indicó que las observaciones de superficie y los datos de radar muestran que se ha movido tierra adentro sobre el sureste de Texas.

Por ello, no se espera la formación de un ciclón subtropical, pero el sistema puede producir hoy fuertes lluvias sobre sectores del sureste de Texas y el suroeste de Luisiana.

Subtropical Storm #Ana Advisory 2: Ana Now Moving Westward While Northeast of Bermuda. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 22, 2021

Dada la completa saturación de los suelos por las inundaciones que se están produciendo a lo largo de las áreas costeras de Texas y Luisiana, estas lluvias pueden ocasionar inundaciones repentinas adicionales.

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Activan aviso por tormenta tropical Ana en Bermuda

Según el Centro de Huracanes, Ana es una tormenta subtropical porque está "mezclada con un sistema de bajas presiones" pero sigue teniendo algunas "características tropicales".

Ana es la primer tormenta con nombre del año en el Atlántico, aunque la temporada de huracanes no empezará oficialmente hasta el 1 de junio.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos, de la que depende el NHC, la temporada ciclónica en el Atlántico será menos intensa que la de 2020, pero más activa de lo normal.

Pronostica la formación de 13 a 20 tormentas tropicales con nombre y entre seis y 10 huracanes, de los cuales entre tres y cinco serían de categoría mayor, 3, 4 y 5 en la escala de Saffir-Simpson.

Esta temporada de huracanes en el Atlántico tendrá una actividad “por encima de lo normal“, aunque no se prevé que sea parecida a la de 2020, que rompió récords históricos con 30 tormentas con nombre.

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