En la Antártida, se separa el iceberg más grande del mundo

En la Antártida, se separó un enorme bloque de hielo, más grande que la isla española de Mallorca, en la costa del mar de Weddell, convirtiéndose en el iceberg de mayor tamaño a flote del mundo, de acuerdo con un reporte de la Agencia Espacial Europea.

El iceberg recién desprendido recibió el nombre de A-76 por los científicos y fue captado en imágenes de satélite recientes por la misión Copernicus Sentinel-1, informó este miércoles la agencia espacial en un comunicado publicado en su página web con una foto de la enorme capa alargada de hielo.

El reporte señala que este enorme hielo flotante tiene una extensión de 4 mil 320 kilómetros cuadrados y mide 175 km de largo por 25 km de ancho. Su tamaño supera a la famosa isla turística española de Mallorca, en el Mediterráneo, tiene una extensión de 3 mil 350 kilómetros cuadrados. El iceberg A-76 es tan grande que incluso mide casi el doble que el estado estadounidense de Rhode Island, con una extensión de sólo 2 mil 678 kilómetros cuadrados.

El A-76 se separó de la plataforma de hielo Ronne de la Antártida, y ya es catalogado como el iceberg más grande del planeta, dejando ahora en segundo lugar al A-23A, de unos 3 mil 380 kilómetros, que también flota en el mar de Weddell.

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Iceberg A-76 amenaza a pingüinos

Con este desprendimiento, otro iceberg enorme de la Antártida se convierte en una amenaza para la isla poblada de pingüinos en el extremo sur de Sudamérica.

El A-76 fue detectado por primera vez por el laboratorio British Antarctic Survey y confirmado por el National Ice Center estadounidense, con sede en Maryland, usando imágenes de Copernicus Sentinel-1, que consta de dos satélites en la órbita polar.

La plataforma de hielo Ronne, cerca de la base de la Península Antártica, es una de las más grandes de las enormes capas de hielo flotantes que se conectan a la masa terrestre del continente.

El rompimiento periódico de grandes bloques de esas plataformas es parte de un ciclo natural y la ruptura del A-76, que, de acuerdo con científicos, es muy probable que se divida en dos o tres partes pronto, no está relacionada con el cambio climático, afirmó Ted Scambos, un glaciólogo de la Universidad de Colorado, en Boulder.

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