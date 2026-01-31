Fatal accidente en Álvaro Obregón: anciana pierde la vida tras chocar su auto de lujo

Un fuerte accidente se registró la tarde de este sábado en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México ( CDMX ), en donde una anciana perdió la vida al chocar su auto de lujo en una barrera de contención.

#AlMomento | Se registra un fuerte accidente en Av Toluca en el Olvidar de los Padres Álvaro Obregón.



La víctima Mirta una mujer de 70 años que murió dentro de un auto particular al chocar contra un muro de contención.



Informa @PLATA11CDMX pic.twitter.com/12zQdwLL83 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 31, 2026