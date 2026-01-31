Logo Inklusion Sitio accesible
Fatal accidente en Álvaro Obregón: anciana pierde la vida tras chocar su auto de lujo

Aparatoso accidente: una anciana murió tras chocar su auto de lujo contra una barrera en avenida Toluca, en Álvaro Obregón; Fiscalía investiga el caso.

Anciana muere tras accidente en avenida Toluca, Álvaro Obregón, tras chocar su auto de lujo
Anciana muere tras accidente en avenida Toluca, Álvaro Obregón, tras chocar su auto de lujo|Armando Martínez
Escrito por:  Alejandra Gómez

Con información de: Armando Martínez

Un fuerte accidente se registró la tarde de este sábado en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México ( CDMX ), en donde una anciana perdió la vida al chocar su auto de lujo en una barrera de contención.

