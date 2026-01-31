Fatal accidente en Álvaro Obregón: anciana pierde la vida tras chocar su auto de lujo
Aparatoso accidente: una anciana murió tras chocar su auto de lujo contra una barrera en avenida Toluca, en Álvaro Obregón; Fiscalía investiga el caso.
Un fuerte accidente se registró la tarde de este sábado en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México ( CDMX ), en donde una anciana perdió la vida al chocar su auto de lujo en una barrera de contención.
#AlMomento | Se registra un fuerte accidente en Av Toluca en el Olvidar de los Padres Álvaro Obregón.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 31, 2026
La víctima Mirta una mujer de 70 años que murió dentro de un auto particular al chocar contra un muro de contención.
