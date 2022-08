Andrea fue agredida con un líquido que le provocó quemaduras

“Por lo que recuerdo iba yo saliendo y me abordan lo que son dos tipos, y ya me arrojan el líquido después de eso anuncian una amenaza de ahí empiezo a pedir auxilio, corro hacia la casa, empiezan a gritar que me estoy quemando,” declaró Andrea Flores.

Son las palabras de Andrea quien así narra para Tv Azteca el momento exacto en el que fue agredida en Bosques de Amalucan al oriente de la capital poblana.

Asegura que ocurrió afuera de su casa, cuando se disponía a ir a vender alimentos, cuando le arrojaron un líquido identificado por las autoridades como propio de las baterías para carro, en la cara que le causó quemaduras de primer grado y daños a su ojo izquierdo. El ardor y el dolor los tuvo que controlar con agua fría de la regadera.

“Me mandaron con el dermatólogo de ahí me dijeron que eran quemaduras leves que debido a que reaccionamos de inmediato y fuimos al agua no fueron más severas me mandaron, lo que son medicamento correspondiente, presentaba una molestia en mi ojo izquierdo, siento que no puedo ver lo tengo borroso,” explicó Andrea Flores, víctima de ataque.

Estos hechos, asegura Andrea Flores, podrían estar los relacionados a amenazas que recibió hace un año.

“Tuve unas amenazas por vía messenger entonces de ahí fuimos a policía cibernética pero ya no seguí el caso, lo dejé pasar y como no pasó nada yo pensé bueno, son amenazas a veces existen amenazas por extorsión, coincide mucho las amenazas que yo recibía por messenger en los mensajes ósea coincide mucho de lo que me amenizaban a lo que pasó, si es gente desconocida yo no le reconozco la voz no pude ver cómo eran,” continuó su relato Andrea Flores.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que se identificó la sustancia que estos sujetos le arrojaron en el rostro a Andrea Flores.

“Acompañamiento y contención psicológica que se hizo a la víctima, se le hizo el traslado por el tipo de quemaduras que tenía por esa sustancia propia de las baterías, obviamente todos los elementos se apoyó para que se aportaran a la autoridad correspondiente,” aclaró María del Consuelo Cruz, Secretaria de Seguridad Ciudadana de Puebla.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que la afectada ya realizó la denuncia correspondiente y el tema fue turnado a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra Las Mujeres y ya existe el expediente en torno al caso con el número 2927/2022.

“Que las personas tomen conciencia de que realmente no tenemos que minimizar ningún tema de agresión ya sea física verbal,” finalizó la entrevista Andrea Flores.