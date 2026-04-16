Andrea Chávez se va del Senado: Morenista pide licencia indefinida en medio de escándalos y versiones electorales

La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, solicitó licencia a su cargo por tiempo indefinido, decisión que fue formalmente concedida para separarse de sus funciones legislativas a partir del 15 de abril de 2026.

La determinación ocurre en un contexto marcado por señalamientos y versiones sobre su posible aspiración a la gubernatura de Chihuahua. De acuerdo con lo expresado por legisladores de su propio partido, la morenista aprovechará este periodo para realizar recorridos en su estado, aunque ella ha sostenido públicamente que continuará con gestiones en materia de salud en la entidad

Así fue la despedida de Andrea Chávez del Senado

Durante su despedida en el Senado, integrantes de Morena manifestaron su respaldo a Chávez con muestras públicas de afecto, incluyendo abrazos, besos y fotografías. En ese contexto, figuras como Ignacio Mier Velazco ya habían perfilado su posible candidatura semanas atrás, al mencionarla como aspirante a la gubernatura durante una visita a Chihuahua.

En la misma línea, el senador José Cruz Pérez Cuéllar señaló que la legisladora hará “territorio” durante su licencia, mientras que la senadora del Partido Verde, Maki Ortiz Domínguez, también alimentó la versión al afirmar: “Chihuahua es tu futuro”.

La propia Chávez reforzó estas interpretaciones a través de redes sociales, donde publicó: “Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos”.

Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua.



No me voy, regreso.

Los que se van son ellos.



Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida.



¡Llegará la Primavera Chihuahuense! pic.twitter.com/i7EhRhpUda — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 15, 2026

Señalamientos y antecedentes recientes de Andrea Chávez

La salida de la legisladora también se da en medio de diversas controversias. Entre ellas, los señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña en Chihuahua mediante caravanas médicas, así como su relación política con Adán Augusto López Hernández.

Asimismo, su nombre ha estado vinculado a otras polémicas, como la instalación de un salón de belleza en el Senado, lo que generó críticas en su momento.

Otro episodio relevante ocurrió en noviembre pasado, cuando Chávez desistió de una denuncia por violencia política de género interpuesta contra periodistas. La decisión provocó cuestionamientos, ya que los comunicadores habían publicado información sobre el posible uso de un avión oficial en enero de 2025, en un traslado relacionado con actividades de la legisladora en Ciudad Juárez.