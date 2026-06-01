Consejos Consultivos de Grupo Salinas: Ninfa Salinas urge a empresarios a asumir responsabilidad social

Durante su participación en los Consejos Consultivos Nacionales, Ninfa Salinas, Presidenta de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas, emitió un enérgico llamado sobre la responsabilidad que actualmente tiene la sociedad mexicana. La líder empresarial sostuvo que el rol del sector privado ya no puede limitarse a las metas del mercado, sino que debe volcarse de manera activa a resolver las demandas del entorno nacional.

El mensaje de Ninfa Salinas se dio en el marco del décimo aniversario de esta red empresarial, la cual está conformada por más de 400 empresarios de todo el país. El encuentro, que tuvo como sede las instalaciones de la Universidad de la Libertad en la Ciudad de México, busca que los líderes económicos intercambien ideas, analicen retos y fortalezcan una visión compartida sobre el futuro de México.

Durante su participación en los Consejos Consultivos Nacionales, @NinfaSalinas, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de @gruposalinas, se refirió a la responsabilidad que actualmente tiene la sociedad mexicana.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/qYrYloZnEH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

El llamado de Ninfa Salinas: "Nuestro país lo está pidiendo a gritos"

La presidenta del Comité Ejecutivo fue contundente al señalar que el contexto actual exige un cambio de timón en el compromiso de los líderes económicos, advirtiendo un desencanto generalizado en la población respecto a las promesas institucionales que se han quedado vacías.

"Yo soy una convencida de que hoy tenemos una responsabilidad distinta. Por años y años, nuestra responsabilidad había sido acotada al aspecto económico, pero hoy también exige y demanda que sea ampliada al sector social. Nos lo está pidiendo nuestro país a gritos", manifestó Ninfa Salinas durante su intervención en el foro.

La empresaria apuntó que la inacción o el aislamiento corporativo no son opción ante el panorama que enfrenta México: "Las cosas no van por buen camino. La gente está altamente frustrada y, claro, ya se empezaron a desencantar de las promesas que estaban huecas y que no han tenido ninguna capacidad de cimentarse", concluyó, posicionando su postura como el eje central de las actividades de los Consejos Consultivos.