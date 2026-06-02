¡Revisa tu placa! Así queda el Hoy No Circula para el martes 2 de junio

Si planeas usar tu automóvil este martes 2 de junio en la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que revises si tu vehículo está sujeto al programa Hoy No Circula para evitar una multa y hasta el envío al corralón.

De acuerdo con las reglas vigentes, este martes deberán quedarse en casa algunos vehículos con hologramas específicos y determinadas terminaciones de placa.

¿Qué autos no circulan el martes 2 de junio?

El programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con las siguientes características:

Engomado rosa.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma 1 y 2.

La restricción está vigente de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Están exentos de la restricción:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Vehículos de emergencia y seguridad pública.

Transporte escolar autorizado.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Automóviles con pase turístico vigente.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre ellos se encuentran:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Tecámac

Ya solo queda el mes de junio. ⚠️

Verificar no solo es un trámite,🚙es una acción que contribuye a una mejor calidad del aire. Si tu vehículo tiene engomado azul 🟦 y placas 9 o 0, tienes como fecha límite el 30 de junio. 🌿

Realiza tu cita obligatoria en: https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/hbpairnxSm — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) June 1, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. Las autoridades pueden aplicar multas que van de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 250 y 3 mil 500 pesos durante 2026. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Durante la temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una contingencia ambiental y aplicar el llamado Doble Hoy No Circula, lo que implica restricciones adicionales para más vehículos. Por ello, se recomienda consultar los avisos oficiales antes de salir.

Por ahora, la calidad del aire en la Ciudad de México es mala, de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, por lo que por ahora se descartan cambios en el Hoy No Circula.