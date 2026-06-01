¿Se activó el Doble Hoy No Circula? Restricciones completas para este lunes 1 de junio

A pesar de que este lunes se espera una megamarcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en puntos principales de la Ciudad de México (CDMX), el programa Hoy No Circula operará con normalidad este 1 de junio.

Ten en cuenta que para este inicio de semana no se activó el Doble Hoy No Circula, por lo que las restricciones no serán tan severas, pero ciertos autos tienen prohibido transitar por calles de la capital y el Estado de México (Edomex).

¿Qué autos no pueden circular este lunes 1 de junio en CDMX y Edomex?

Debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no declaró contingencia ambiental atmosférica., este lunes solo estos autos tienen restricciones:



Engomado color amarillo

Terminación de placas 5 y 5

Holograma 1 y 2

Hoy No Circula: Los autos que descansan los lunes en la CDMX y Edomex

Con el fin de mejorar la calidad del aire, la medida entra en vigor todos los días a partir de las 5:00 y termina a las 22:00 horas, siendo el domingo el único día en que no se activa el Hoy No Circula.

Calendario semanal del Hoy No Circula en junio 2026

Con el inicio de un nuevo mes, miles de automovilistas deben mantenerse atentos al calendario del programa, el cual establece restricciones vehiculares de acuerdo con el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma de verificación:



Lunes: Engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6

Martes: Engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8

Miércoles: Engomado color rojo y placas 3 y 4

Jueves: Engomado color verde y terminación de placas 1 y 2

Viernes: Engomado color azul y placas 9 y 0

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos IMECA en las diferentes estaciones de monitoreo del Valle de México.

Mientras que la Fase 2 de Contingencia Ambiental se activa cuando se registran 200 puntos o más de ozono. En este caso, más autos entran a las restricciones, así como se pueden suspender las clases y actividades al aire libre.