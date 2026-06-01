¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum? Resumen de hoy lunes 1 de junio

La mañanera de Sheinbaum de este lunes 1 de junio de 2026 abrió la semana y el mes con la revisión de los informes institucionales y el seguimiento a los temas prioritarios de la agenda pública. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades federales presentaron los balances correspondientes a sus respectivas áreas, para luego abrir el espacio con los representantes de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te contamos de qué trató la sesión de hoy.

¿De qué trató la mañanera de este lunes 1 de junio de 2026?

Toma la palabra Iván Escalante, titular de Profeco. Inicia con la estabilización del precio de la gasolina y afirma que México se encuentra dentro del top cinco de países de la OCDE con mejor precio de la gasolina.

Sobre las demandas de la CNTE que son repetitivas, como la derogación de la reforma educativa, respondió que la reforma educativa de Peña Nieto era punitiva. AMLO la echó para atrás y se basificaron casi un millón de maestros y quedaron algunas cuestiones de evaluación de los maestros.

La presidente señaló que estará atenta a los resultados de las mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. La mandataria aseguró que las negociaciones siguen en curso para alcanzar acuerdos.