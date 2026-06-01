¿Viajas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™? Esto es lo que no puedes meter a México

Ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, las autoridades han emitido una serie de alertas y recomendaciones regulatorias dirigidas a todos los aficionados extranjeros que planean ingresar al territorio nacional. El objetivo es que los viajeros internacionales conozcan a detalle las estrictas normas aduaneras y eviten sanciones legales complejas al momento de cruzar los filtros de seguridad del país.

Como parte de esta campaña informativa coordinada con instancias internacionales, se ha difundido un aviso oficial en la plataforma del Departamento de Estado que detalla las restricciones aduaneras vigentes para el evento deportivo. En el documento oficial, se enfatiza la importancia de revisar qué artículos están permitidos y cuáles quedan estrictamente prohibidos por la legislación mexicana.

Los artículos prohibidos por la ley mexicana

Las pautas aduaneras mexicanas son severas y su desconocimiento no exime de responsabilidad jurídica a los visitantes. De acuerdo con las disposiciones vigentes del gobierno, existen mercancías de uso común en otros países cuya introducción al territorio nacional está catalogada como ilegal o, en su defecto, como un delito de consecuencias legales graves.

Si va a viajar a México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, averigüe qué puede y qué NO PUEDE llevar con usted. Importar drogas, incluida la marihuana para usos medicinales, es ilegal. También es ilegal importar cigarrillos electrónicos (dispositivos de vapeo). Llevar armas,… pic.twitter.com/i47Ny7fzdz — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 21, 2026

La lista de objetos e insumos prohibidos que los aficionados no deben incluir en su equipaje incluye los siguientes rubros:



Sustancias ilícitas: Queda prohibida la importación de cualquier tipo de droga, una restricción que incluye explícitamente a la marihuana para uso medicinal.

Queda prohibida la importación de cualquier tipo de droga, una restricción que incluye explícitamente a la marihuana para uso medicinal. Dispositivos de vapeo: Es totalmente ilegal introducir al país cigarrillos electrónicos

Es totalmente ilegal introducir al país Artículos de pirotecnia: No se permite el ingreso de fuegos artificiales ni materiales explosivos de ninguna clase.

Armamento y municiones: Un delito grave que conlleva a prisión

El aspecto más crítico de la regulación aduanera mexicana se concentra en el rubro de la seguridad táctica. Intentar cruzar la frontera o ingresar por puertos aéreos con cualquier tipo de armamento sin una autorización expresa y previa de la Secretaría de la Defensa Nacional se procesa penalmente como un delito federal de alta gravedad.

Las autoridades advierten de forma contundente que transportar armas de fuego, municiones de cualquier calibre (incluyendo casquillos o municiones ya usadas), espadas, cuchillos o herramientas punzocortantes sin los permisos emitidos formalmente por el Gobierno mexicano acarrea consecuencias jurídicas inmediatas, las cuales implican la detención de la persona y condenas de varios años en centros penitenciarios del país.

